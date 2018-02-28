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28.02.2018 21:51
Рубрика: Власть

Время не ждет

Дмитрий Медведев оценил реализацию приоритетных проектов
Текст: Сергей Белов
Российская газета - Столичный выпуск №7507 (44)
Ключевые показатели, заложенные в приоритетные проекты, правительством выполнены, однако есть две программы, в которых фиксируется отставание.

Полтора года назад кабинет министров начал работу по 11 стратегическим направлениям развития в наиболее важных сферах, определенных еще в майских указах президента от 2012 года. Цели и задачи развития собраны в 28 проектов и программ. Премьер-министр Дмитрий Медведев провел заседание президиума совета по стратегическому развитию, чтобы подвести промежуточные итоги их реализации.

- Старт при всех сложностях можно оценить как достаточно благоприятный, - сказал глава кабмина. - Ключевые показатели в 2017 году в целом достигнуты.

Из общей позитивной картины выбиваются два проекта - "Оздоровление Волги" и "Технологии и комфорт матерям и детям". По ним фиксируется отставание от поставленных целей.

Медведев пообещал отсутствие изменений в налоговой системе до конца года

Не в полной мере премьер доволен тем, как происходит переход к проектным принципам работы. "Мы внедрили по мере возможности - потому что здесь, хочу прямо сказать, окончательных успехов нет - проектный метод в работу федеральных ведомств, региональных властей, был скорректирован бюджетный процесс так, чтобы сосредоточить на выбранных направлениях финансовый и административные ресурсы", - напомнил Медведев.

Бюджет проектов на 2017 год исполнен на 97 процентов, но главным премьер считает не эти цифры, а конкретные результаты в разных сферах: "Они измеряются гораздо более существенными показателями, включая показатели жизни, снижения младенческой смертности, создание новых школьных мест, жилищное строительство, ипотечное кредитование". Так, в 2017 году более миллиона российских семей взяли в ипотеку свыше 2 триллионов рублей, решив тем самым свои жилищные проблемы.

"Очевидно, что проблемы не решить за один год, тем более такие масштабные. Очень многое предстоит еще сделать", - заявил глава правительства. Большинство программ рассчитано до 2025 года, а по итогам Послания президента Федеральному Собранию в них, без сомнений, предстоит внести коррективы.

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