Две команды из ФНЛ вышли в полуфинал Кубка России

Как минимум две команды из Футбольной национальной лиги, второго по силе российского дивизиона, сыграют в полуфинале Кубка страны.

Первым место в квартете сильнейших турнира забронировал ярославский "Шинник", одолевший в гостях "СКА-Хабаровск". Основное и дополнительное время матча завершилось вничью - 1:1, а в серии пенальти более удачливыми были ярославцы - 4:1. Схожим образом развивались события в Перми, где "Амкар" принимал курский "Авангард". Правда, там немногочисленные зрители голов вообще не увидели. В послематчевой лотерее пенальти победа досталась гостям.

К слову, в 1/2 финала "Авангард" и Шинник" сыграют между собой, так что у ФНЛ будет представительство и в финале.

Сегодня состоятся еще два четвертьфинала Кубка: "Тосно" примет "Луч-Энергию", а столичный "Спартак" сыграет в Самаре с "Крыльями Советов".