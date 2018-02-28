Дзюба забил первый мяч за "Арсенал"

Нападающий "Арсенала" Артем Дзюба, арендованный туляками у "Зенита" до конца нынешнего сезона, впервые отличился в составе новой команды. Сделал он это в контрольном матче с белорусским БАТЭ (4:3) на сборах в Турции.

В предыдущих четырех встречах за "Арсенал" Дзюбе откровенно не везло. У Артема было предостаточно моментов, чтобы открыть счет своим голам за туляков, но хромала реализация. А в игре с тбилисским "Динамо" судья не засчитал гол форварда, усмотрев офсайд.

Несмотря на отсутствие забитых мячей, главный тренер "Арсенала" Миодраг Божович перед матчем с БАТЭ подчеркнул: он доволен Артемом.

- Да, Дзюба пока не может забить. При этом я вижу, что он прибавляет. А это самое важное, - отметил Божович.

Добавим, что официальный дебют Дзюбы за "Арсенал" может состояться уже в это воскресенье, когда туляки примут на своем поле грозненский "Ахмат" в матче 21-го тура чемпионата России.