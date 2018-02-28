ФТС пресекла контрабанду ювелирных изделий на 1,2 миллиарда рублей

Сотрудники Федеральной таможенной службы пресекли деятельность транснациональной преступной группы, которая занималась контрабандой и реализацией ювелирных украшений всемирно известных марок.

В пресс-службе ФТС корреспонденту "РГ" рассказали, что всего задержано 2318 ювелирных изделий, 10 часов иностранных брендов, 48 упаковок с камнями различных цветов, огранки и размера. Общая стоимость, по предварительным оценкам, составляет свыше 1,2 миллиарда рублей.

- Законность нахождения товаров на территории ЕАЭС документально не подтверждена, изделия не были опломбированы специальными бирками, на части из них отсутствовали оттиски государственных пробирных клейм. Установлено, что нелегальным ввозом и реализацией ювелирных украшений из Италии, Израиля, Турции и Азербайджана в течение 6 лет занималась крупная транснациональная преступная группа. Эти лица ранее задерживались таможенными органами в аэропортах Москвы с незадекларированными ювелирными изделиями и камнями. За последние два года в отношении них возбуждено 3 уголовных дела, - сообщили в пресс-службе ведомства.

В ФТС также добавили, что преступная схема ввоза и реализации ювелирки была вскрыта оперативниками в ходе проверочных мероприятий в крупных торговых центрах Москвы. Проверку осуществляли сотрудники Центральной оперативной таможни совместно со службой таможенного контроля после выпуска товаров Центрального таможенного управления при силовой поддержке СОБР. Подробности преступных схем, по понятным причинам, в пресс-службе ведомства сообщить отказались.

С начала года столичные таможенники осуществили задержание уже второй столь крупной партии контрабанды. На днях сотрудники Главного управления по борьбе с контрабандой ФТС совместно с Главным управлением МВД на транспорте на железнодорожных станциях Солнечная и Лосиноостровская задержали девять вагонов с контрабандными табачными изделиями общим весом свыше 360 тонн и оценочной стоимостью более 500 миллионов рублей. С учетом неуплаченных таможенных платежей и акцизов сумма ущерба, нанесенного российскому бюджету, по предварительным оценкам, составляет около 1 миллиарда рублей.

В вагонах, где, по документам, должны были находиться пшеничные отруби, были обнаружены свыше 6,35 миллиона пачек сигарет известных марок и 174 тысячи упаковок курительного табака без российских марок акцизного сбора и предупреждающих надписей. Табачные изделия были произведены в Объединенных Арабских Эмиратах. Груз поступил с территории Казахстана.

Начальник Главного управления по борьбе с контрабандой ФТС Андрей Юдинцев заявил: "Крупный канал контрабанды табачной продукции пресечен благодаря успешному межведомственному взаимодействию оперативно-розыскных подразделений ФТС и МВД ". Уголовное дело возбуждено по нескольким статьям УК, по которым виновным может грозить длительный сорок заключения и весьма крупный штраф.