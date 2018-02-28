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28.02.2018 00:23
Рубрика: В мире

Госдеп оценил возможность налаживания отношений с РФ

Москва и Вашингтон пока не готовы начать двигаться дальше в вопросе налаживания отношений. Такую точку зрения руководитель пресс-службы госдепартамента Хезер Науэрт обозначила во время регулярного брифинга, передает ТАСС.

Фото: Владимир Федоренко/ РИА Новости
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Один из журналистов поинтересовался, считают ли США, что РФ заплатила достаточную цену за свои действия и что можно начинать двигаться дальше в восстановлении отношений.

"Я не думаю, что мы к этому пришли. Я так не думаю", - сказала Науэрт.

В понедельник американский министр финансов Стивен Мнучин сообщил, что США введут новые санкции в отношении России в течение 30 дней.

Ранее заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что ежедневные угрозы США ввести новые санкции против России негативно сказываются на отношениях между двумя странами. "Мы слышим каждый день угрозы и разного рода инсинуации, попытки обвинить Россию и российских граждан в некой деятельности, которая не устраивает американскую сторону. Понятно, что все это продолжает негативно сказываться на отношениях двух стран", - отметил дипломат.

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