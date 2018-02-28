Книжная выставка в Минске стала одним из крупнейших фестивалей в СНГ

То, что книга - лучший подарок для читающих и умеющих ценить живое слово жителей Беларуси, особых доказательств не требуется. Да и юбилейная - XXV Минская международная книжная выставка-ярмарка, собравшая под одной крышей новинки почти со всех континентов, еще раз подтвердила интерес к литературе, печатному изданию, история которого в Союзном государстве не так давно отметила 500-летие, сообщает БЕЛТА.

Павильоны пестрят от проектов крупнейших книжных корпораций, а по соседству книги авторов из белорусской глубинки, вышедшие в частных издательствах страны. Почти в самом центре выставки уже работает старинный печатный станок Франциска Скорины, а на симпозиуме литераторов еще только ожидается обмен размышлениями о перспективах писательского труда в эпоху цифровых технологий.

"Глаза радуются! Востребованность книги остается высокой, а ведь она - показатель интеллектуального развития общества", - заявил на открытии выставки первый заместитель главы администрации президента РБ Максим Рыженков. "И надежный фундамент дружбы между народами”, - добавил госсекретарь Министерства культуры и информации Сербии Александр Гайович. Республика Сербия - почетный гость юбилейного книжного форума.

Вскоре - прямо на глазах у посетителей - у стенда Сербии появился огромный портрет нобелевского лауреата Иво Андрича. Как пояснили журналистам, после завершения работы ярмарки его передадут в дар Национальной библиотеке.

Официальных лиц и высоких гостей с выставкой знакомил министр информации РБ Александр Карлюкевич. Правда, нередко топ-чиновники отходили от протокола. Журналисты обратили внимание, что Рыженков, например, поинтересовался на стенде Санкт-Петербурга, кого из белорусов там предпочитают читать в переводах. Оказалось, спрос есть на Владимира Короткевича.

А вот когда с послом ФРГ Петером Деттмаром заговорили о переводах белорусской литературы, Максим Рыженков отметил, что классиков немецкой литературы в республике знают и любят. "Надо подумать, чтобы и в Германии больше узнали о белорусской литературе - современной и классической", - добавил он.

Большой интерес у жителей и гостей Минска вызывали российские книжные новинки. Это и понятно, ведь почти пятая часть книжной ярмарки представлена литературой Союзного государства. Хотя не следует забывать, что единственный стенд, где ничего не предлагается на продажу, тоже - российский. По заведенной традиции новинки издательств, выставленные на всеобщее обозрение, будут преподнесены в дар Национальной библиотеке Беларуси.

Буквально накануне открытия книжного фестиваля в минском магазине "Светоч” уже презентовали поэму Якуба Коласа в переводе на русский язык "Симон-музыкант”. Белорусская классика, подтверждает заместитель директора Книжной лавки писателей на Невском проспекте Александр Чекулаев, один из лучших знатоков этой темы, в России очень востребована.

А вот министр внутренних дел Игорь Шуневич на выставке всегда покупает кулинарную книгу для жены, а сам интересуется исторической литературой. Дольше всего он задержался у сундука с факсимильным переизданием книг Скорины. "По-моему, это лучшее, что можно было увидеть не только на этой выставке, но и за 20 лет книгопечатания в нашей стране. Когда я увидел, у меня руки затряслись". А еще министр посетовал, что чаще ему приходится напрягать зрение не над литературными шедеврами, а над оперативными сводками и законами.

Кстати, дважды вернулся к белорусскому стенду и госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота. Он снял пиджак, закатал рукава и опустил руки в специальный раствор. Несколько действий под руководством специалиста - и госсекретарь сделал лист бумаги размером с открытку по технологии Скорины. А затем на воспроизведенном печатном станке того же времени отпечатал страницу из Библии.

Конечно, среди стендов привлекала публику и современная европейская и американская литература. К своему юбилею ярмарка, по информации местной печати, "стала одним из крупнейших книжных фестивалей в СНГ".

XXV Минская международная книжная выставка-ярмарка посвящена Году малой родины и международному сотрудничеству белорусских писателей с литераторами разных стран. В ней принимают участие 32 страны, 360 экспонентов подготовили свои коллекции книг, сообщает БЕЛТА.