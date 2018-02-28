Командира криворожских гвардейцев сняли с должности из-за парада

Из-за парада в честь 74-летия освобождения Кривого Рога, который прошел под флагами Красной армии, отстранен от должности командир дислоцированной в городе части Национальной гвардии Украины. Об этом сообщил пресс-секретарь командующего Нацгвардией Вадим Голуб.

"Национальная гвардия Украины продолжает служебное расследование по факту участия военнослужащих Национальной гвардии Украины в Кривом Роге в мероприятиях по случаю 74-й годовщины освобождения города от немецких захватчиков с использованием советской символики. В ходе расследования командующий Национальной гвардии Украины генерал-полковник Юрий Аллеров отстранил от исполнения обязанностей командира воинской части 3011 полковника Вячеслава Мельника", - написал в своем Facebook Голуб.

Как ранее сообщала "РГ", 22 февраля в Кривом Роге на мероприятиях к 74-летию освобождения города от немецкой оккупации по центральной улице города прошли шестеро нацгвардейцев с флагами советских частей, выбивших из города нацистов. Это были оригиналы боевых знамен - музейные экспонаты, которые теоретически не попадают под действие так называемого закона "о декоммунизации".

По факту этого "инцидента" руководство Нацгвардии начало служебное расследование, а полиция открыла уголовное дело против организаторов торжеств.