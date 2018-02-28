Конституционный суд Украины отменил "языковой закон"

Конституционный суд Украины признал сегодня не соответствующим основному закону страны закон "Об основах государственной языковой политики", принятый в 2012 году и более известный как "языковой закон", или "закон о двуязычии". С этого момента, русскоязычному большинству Украины будет еще тяжелее отстаивать свои права.

"28 февраля на пленарном заседании Большой Палаты Конституционного Суда Украины было принято Решение Конституционного Суда Украины по делу по конституционному представлению 57 народных депутатов Украины относительно конституционности закона "Об основах государственной языковой политики", - говорится в сообщении пресс-службы КС, однако само принятое решение должно быть опубликовано позже, после технических правок.

Но о принятом вердикте уже успели сообщить в социальных сетях депутаты-националисты, в частности лидер партии "Свобода" Олег Тягнибок, инициировавший обращение в КСУ и присутствовавший на заседании. По его словам, судьи признали "закон о двуязычии" неконституционным.

Напомним, принятый по инициативе депутатов от Партии Регионов закон признавал русский язык "региональным" - то есть фактически уравненным с государственным - в 13 областях Украины, расширял возможность обучения и книгоиздания на русском языке, определял условия деятельности русскоязычных СМИ и в целом регулировал языковую политику в соответствии с Хартией региональных языков ЕС. Уже тогда закон вызвал бурю протестов среди украинских националистов, находившихся в оппозиции, и даже вызвал летом 2012 года "языковой майдан", ставший прологом последующего государственного переворота.

"Языковой закон" был отменен Верховной Радой одним из первых после государственного переворота, однако ни исполнявший на тот момент обязанности главы государства Александр Турчинов, ни Порошенко до сих пор не рискнули подписать это решение парламента. Поэтому, несмотря на ряд принятых позже законов, утверждающих украинский язык единственно возможным для граждан страны, фактически "языковой закон" продолжал действовать, что давало основу юристам для оспаривания наиболее одиозных решений националистической власти. С признанием этого закона - написанного при содействии юристов из ЕС и одобренного Венецианской комиссией, неконституционным, у пришедшей после государственного переворота власти развязаны руки для уничтожения русского языка на территории страны.