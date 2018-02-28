Кустурица станет хедлайнером фестиваля

Стартовала продажа билетов на концерты "Славянского базара в Витебске" через сайты билетных операторов. С 26 февраля приобрести билеты на концерты в Летнем амфитеатре можно на сайтах билетных операторов kvitki.by и ticketpro.by по всему миру.

XXVII Международный фестиваль искусств "Славянский базар в Витебске" пройдет с 12 по 16 июля. И уже известно, кто будет развлекать гостей все эти девять летних июльских дней.

10 июля сольный концерт даст Николай Басков, 11 июля выступят арт-группа "Хор Турецкого" и Ирина Аллегрова, 12 июля пройдет торжественное открытие XXVII Международного фестиваля, 13 июля выступят Горан Брегович и "Свадебно-похоронный оркестр" из Боснии и Герцеговины, а также знаменитый кинорежиссер, актер и музыкант Эмир Кустурица и его "Некурящий оркестр". Более того, Эмир Кустурица станет хедлайнером - специальным гостем музыкального форума.

В рамках фестиваля Эмир Кустурица представит свой фильм "По млечному пути", в котором он сыграл главную роль с Моникой Беллуччи. Кроме того, в один из фестивальных дней Эмир Кустурица, а также Горан Брегович выступят в Летнем амфитеатре Витебска...

Это не первый приезд Эмира Кустурицы в Беларусь. Несколько лет назад Кустурица, обладатель двух "Золотых пальмовых ветвей" Каннского кинофестиваля, побывал на Минском международном кинофестивале "Лiстапад".

За время пребывания на гостеприимной белорусской земле именитый гость повстречался с официальными лицами республики и дал мастер-класс студентам Белорусской государственной академии искусств.