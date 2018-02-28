Новости

Лондон попросил США не казнить британцев-палачей ДАИШ 04:49
Одну из работ Пикассо продали в Лондоне за 70 миллионов долларов 04:24
"Почта России" пресекла пересылку автомата Калашникова в Приморье 03:59
В Нидерландах арестовали получателей 4,5 тонны кокаина 03:56
Куба помогла США потушить пожар на базе в Гуантанамо 03:34
Из-за ветра в Японии отменили 170 авиарейсов 03:10
В Словакии задержан подозреваемый в убийстве журналиста 02:52
Из-за санкций Exxon Mobil отказалась от проектов с "Роснефтью" 02:29
Белый дом остался без директора по коммуникациям 02:01
Полноприводный Subaru Legacy вернется в Россию обновленным 01:17
На юге Норвегии зарегистрирован температурный рекорд этой зимы 01:09
Польский блогер Мацейчук уедет из РФ вне зависимости от решения суда 00:45
Дачную амнистию продлили до 1 марта 2020 года 00:39
В Петербурге пьяный водитель расстрелял из ружья других участников ДТП 00:33
Американский генерал назвал Россию главной угрозой для США 00:32
В Польше вступил в силу закон о запрете бандеровской идеологии 00:29
Немецкий турист неудачно пошутил о бомбе в аэропорту Бангкока 00:14
Небензя посетовал на "гуманистов", критикующих гумпаузы в Сирии 28.02.2018
Названа причина пожара в психбольнице в Ногинске 28.02.2018
Книжная выставка в Минске стала одним из крупнейших фестивалей в СНГ 28.02.2018
Названа самая серьезная угроза мировому бизнесу 28.02.2018
Мединский предложил передать усадьбы частникам 28.02.2018
Россельхознадзор ввел новые ограничения для двух белорусских предприятий 28.02.2018
Учитель устроил стрельбу в школе штата Джорджия в США 28.02.2018
В ЦИК прокомментировали инцидент между Собчак и Жириновским в ходе дебатов 28.02.2018
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как охраняют российские стратегические ракетные комплексы
Как охраняют российские стратегические ракетные комплексы
Рейтинг спортсменок, выступивших на Олимпиаде-2018
Рейтинг спортсменок, выступивших на Олимпиаде-2018
В "РГ" наградят победителей олимпиады "Миссия выполнима"
В "РГ" наградят победителей олимпиады "Миссия выполнима"
28.02.2018 20:50
Рубрика: Власть

Стандарт - один

Глава МИД России напомнил, что "хороших" террористов не бывает
Текст: Юрий Когалов
Российская газета - Федеральный выпуск №7507 (44)
Главными проблемами Совета ООН по правам человека являются попытки его членов политизировать работу, их неготовность однозначно осудить международный терроризм и использование нарушений прав человека для введения санкций. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая на "высоком сегменте" 37-й сессии СПЧ в Женеве.

"Международные отношения переживают эпоху кардинальных перемен - на наших глазах разворачивается становление обновленного демократического и справедливого полицентричного миропорядка. Этот процесс сопровождается масштабными вызовами и угрозами, которые требуют коллективного взаимодействия, сопряжения потенциалов", - отметил Лавров. Он обратил внимание на "демонстративную неготовность отдельных членов совета под предлогом свободы слова однозначно осудить международный терроризм в любых его формах и проявлениях". По его словам, "недопустимо делить террористов на "хороших" и "плохих", тем более когда это делается в зависимости от декларируемых экстремистами целей или источников финансирования". "Россия продолжит бороться с порочной практикой подобных двойных стандартов, в том числе оказывая содействие сирийской армии в окончательном искоренении террористической угрозы", - подчеркнул Лавров.

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Песков рассказал о провокациях в Восточной Гуте

Министр высказал озабоченность решением США сохранить тюрьму в Гуантанамо, где к содержащимся без суда и следствия заключенным регулярно применяются пытки. Россия намерена представить на сессии СПЧ проект резолюции о целостности судебной системы, необходимой для обеспечения равного доступа к справедливому правосудию.

По словам Лаврова, "все чаще отдельные государства используют обвинения в нарушении прав человека как предлог для введения односторонних экономических рестрикций". Спекуляции на нарушениях прав человека ради оправдания смены режимов в суверенных странах крайне опасны, подчеркнул министр. "Никогда в истории человечества сознательное разрушение государств не оборачивалось благом для простых людей. Напротив, всегда несло гуманитарную катастрофу гражданскому населению. Отсюда же - беспрецедентные волны нелегальной миграции, захлестнувшей Европу, небывалый всплеск терроризма, гонения на христиан и представителей других конфессий", - отметил Лавров.

Отметил российский министр и рост проявления расизма, агрессивного национализма, религиозной нетерпимости во многих регионах мира. В Латвии вступил в силу закон, уравнивающий ветеранов Второй мировой войны и нацистских коллаборационистов. В Литве переписывают историю, обеляя нацистских прихвостней. В Польше идет война с памятниками. На Украине широко распространена практика преследования журналистов и священнослужителей, борьбы с инакомыслием. "Международные правозащитные структуры обязаны жестко реагировать на подобное подавление основополагающих прав и свобод", - подчеркнул Лавров.

Конференция по разоружению играет уникальную роль в сфере контроля над вооружениями, разоружения и нераспространения, отметил министр, но и в ее работе он нашел недостатки, очень похожие на те, что он обнаружил в СПЧ. "В последние годы работа форума пробуксовывает. Необходимо преодолеть имеющиеся разногласия и согласовать сбалансированную программу работы конференции", - заявил Лавров.

Главное сегодня

МОК восстановил в правах Олимпийский комитет России
Минобороны назвало фарсом заявления о применении химоружия в Сирии
Путин о размещении миротворцев на Украине: Мы как минимум не против
Лавров: США готовят Европу к применению ядерного оружия против России
Российские спецслужбы предотвратили 25 терактов