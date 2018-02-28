Главными проблемами Совета ООН по правам человека являются попытки его членов политизировать работу, их неготовность однозначно осудить международный терроризм и использование нарушений прав человека для введения санкций. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая на "высоком сегменте" 37-й сессии СПЧ в Женеве.

"Международные отношения переживают эпоху кардинальных перемен - на наших глазах разворачивается становление обновленного демократического и справедливого полицентричного миропорядка. Этот процесс сопровождается масштабными вызовами и угрозами, которые требуют коллективного взаимодействия, сопряжения потенциалов", - отметил Лавров. Он обратил внимание на "демонстративную неготовность отдельных членов совета под предлогом свободы слова однозначно осудить международный терроризм в любых его формах и проявлениях". По его словам, "недопустимо делить террористов на "хороших" и "плохих", тем более когда это делается в зависимости от декларируемых экстремистами целей или источников финансирования". "Россия продолжит бороться с порочной практикой подобных двойных стандартов, в том числе оказывая содействие сирийской армии в окончательном искоренении террористической угрозы", - подчеркнул Лавров.

Министр высказал озабоченность решением США сохранить тюрьму в Гуантанамо, где к содержащимся без суда и следствия заключенным регулярно применяются пытки. Россия намерена представить на сессии СПЧ проект резолюции о целостности судебной системы, необходимой для обеспечения равного доступа к справедливому правосудию.

По словам Лаврова, "все чаще отдельные государства используют обвинения в нарушении прав человека как предлог для введения односторонних экономических рестрикций". Спекуляции на нарушениях прав человека ради оправдания смены режимов в суверенных странах крайне опасны, подчеркнул министр. "Никогда в истории человечества сознательное разрушение государств не оборачивалось благом для простых людей. Напротив, всегда несло гуманитарную катастрофу гражданскому населению. Отсюда же - беспрецедентные волны нелегальной миграции, захлестнувшей Европу, небывалый всплеск терроризма, гонения на христиан и представителей других конфессий", - отметил Лавров.

Отметил российский министр и рост проявления расизма, агрессивного национализма, религиозной нетерпимости во многих регионах мира. В Латвии вступил в силу закон, уравнивающий ветеранов Второй мировой войны и нацистских коллаборационистов. В Литве переписывают историю, обеляя нацистских прихвостней. В Польше идет война с памятниками. На Украине широко распространена практика преследования журналистов и священнослужителей, борьбы с инакомыслием. "Международные правозащитные структуры обязаны жестко реагировать на подобное подавление основополагающих прав и свобод", - подчеркнул Лавров.

Конференция по разоружению играет уникальную роль в сфере контроля над вооружениями, разоружения и нераспространения, отметил министр, но и в ее работе он нашел недостатки, очень похожие на те, что он обнаружил в СПЧ. "В последние годы работа форума пробуксовывает. Необходимо преодолеть имеющиеся разногласия и согласовать сбалансированную программу работы конференции", - заявил Лавров.