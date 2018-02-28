Львовский театр уволил солиста за поддержку ДНР

Львовский национальный театр оперы и балета имени Соломии Крушельницкой уволил солиста Николая Санжаревского за антиукраинские взгляды. Как сообщает агентство УНИАН, его подозревают в поддержке и финансировании самопровозглашенной Донецкой народной республики.

По словам директора-распорядителя театра Андрея Митрогана, солист сам написал заявление об увольнении с 28 февраля, где он проработал почти двадцать лет.

Служба безопасности Украины в январе начала повторную проверку в отношении Санжаревского, которого активисты сайта "Миротворец" включили в свою базу за якобы антиукраинские взгляды. До этого артиста проверяли в 2015 году, но каких-либо веских доказательств обвинений против него собрать не сумели, поэтому ограничились предостережением.