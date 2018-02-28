Мединский предложил передать усадьбы частникам

Министр культуры РФ Владимир Мединский предложил передавать большинство усадеб в частные руки. Исключение должны составить те, в которых расположены государственные музеи. Об этом чиновник заявил в среду, 28 февраля, на встрече с представителями Ассоциации владельцев исторических усадеб.

"На мой взгляд, я глубоко в этом убежден, все усадьбы, кроме тех, в которых сейчас находятся государственные музеи, должны быть переданы частным владельцам", - цитирует Мединского РИА Новости.

Речь идет как о передаче в аренду, так и о продаже усадеб. Второй вариант министр назвал идеальным.

Между тем министерство, по словам Мединского, готово заняться продвижением восстановленных усадеб среди российских и иностранных туристов и инициировать вопрос об освобождении таких объектов от налога на имущество, поскольку их владельцы смогут направить эти средства на содержание усадеб, чтобы они были "как конфетка".

"Если вы сможете объединиться и сформировать аппарат, который организационно, юридически и туристически будет лоббировать ваши интересы, вы увидите во мне самого верного союзника", - заключил Мединский.