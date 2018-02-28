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28.02.2018 16:35
Рубрика: Власть

Минобороны назвало фарсом заявления о применении химоружия в Сирии

Текст: Иван Петров
В министерстве обороны России не оставили без внимания громкое заявление главы британского МИДа Бориса Джонсона. Накануне он сказал, что если будет доказано применение химического оружия против мирного населения в Сирии, британские военные могут начать наносить удары по правительственным силам.

Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков возмутился подобным заявлением, отметив, что "мантру о якобы применении сирийскими властями химоружия против мирного населения Лондон и Вашингтон повторяют далеко не первый раз".

На этот же раз, касаемо Восточной Гуты, по его словам, подобные заявления и вовсе превратились в пошлый фарс. В Минобороны обратили внимание на то, что "разгневанные обличители из Великобритании и США" вместо фактов всегда упоминают про какие-то "поступающие сообщения". Российские военные же уже давно выяснили, что такие "сообщения" о якобы применении химоружия в Сирии готовятся и распространяются в соцсетях созданными самими британцами и американцами пропагандистскими конторами. В Минобороны назвали эти организации - лондонская "Обсерватория прав человека в Сирии" и "Сирийско-американское медицинское общество", расположенное в штате Иллинойс.

В то же время находящиеся в Дамаске представители ООН, которые имеют свободный доступ в Восточную Гуту, ни разу не обнаружили доказательств применения химоружия.

"Попытки же запечатлеть эти вбросы на видео "Белыми касками" и вовсе прискорбны. Лежащие в одних и тех же кислородных масках хорошо упитанные, но не соображающие в симптомах поражения отравляющими веществами якобы мирные жители, лишь усугубляют фальшивость сообщений. Не говоря уже о том, что до сих пор никто в западных столицах так и не смог внятно ответить - где же были британские "белокасочники" и американские "врачи" во время ковровых бомбардировок международной коалицией Ракки и Мосула?" - отметил генерал Конашенков.

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости
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В российском военном ведомстве замечают, что со времен американско-британской операции 2003 года по уничтожению Ирака, тоже начавшейся с обвинений в применении химоружия, ни в Вашингтоне, ни в Лондоне, похоже, не могут придумать ничего нового для оправдания своей агрессии против суверенных стран.

Генерал Конашенков напомнил про "главные доказательства" - пробирку с белым порошком, продемонстрированную главой госдепа США Колином Пауэллом и фальшивый доклад британских спецслужб. "По итогам той агрессии США и Великобритании ни одного доказательства наличия химоружия найдено так и не было. Более того, в результате специального расследования конгресса США и британского парламента все представленные тогда американскими и английскими спецслужбами в докладах "факты" о наличии химоружия в Ираке официально признали ложными", - сказал официальный представитель Минобороны РФ.

Разрушенный Ирак в итоге превратился в логово международного терроризма и местом зарождения ИГИЛ (запрещена в РФ), указал Игорь Конашенков.

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