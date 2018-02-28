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Рубрика: Экономика

Город в один клик

Мобильные приложения помогут найти дорогу
Текст: Татьяна Шадрина
Российская газета - Федеральный выпуск №7507 (44)
Для российских городов разработают мобильные путеводители по кладбищам, школам, стадионам, музеям, велодорожкам и прочим важным объектам.

Для этого региональные власти обязали поделиться с разработчиками программ и мобильных приложений информацией об учреждениях соцзащиты, образования, спорта и культуры.

Мобильные приложения и электронные сервисы смогут упростить повседневную жизнь граждан. Какие открытые данные социально значимой информации регионы должны выкладывать для доступа айтишников, определила Правительственная комиссия по координации деятельности Открытого правительства по поручению министра Михаила Абызова.

Фото: Владимир Аносов/РГ
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И не где попало, а на портале открытых данных РФ или на спецпорталах открытых данных региона. При этом обычный пользователь, зайдя на них, никакой информации найти не сможет. Это сугубо ИТ-тема. И ведение реестра наборов данных обеспечивается программными средствами этих порталов. Сам реестр состоит из совокупности сведений об электронных документах, содержащих размещенную в форме открытых данных общедоступную информацию и позволяющих однозначно идентифицировать каждый набор, а также получить в автоматическом режиме ключевые параметры набора данных.

Типовой перечень подготовлен минэкономразвития и согласован без замечаний минздравом, минстроем, минтрудом и минспортом. В него вошли не только данные об органах соцзащиты, центрах занятости, кладбищах, школах, детских садах, объектах спорта, театрах, музеях, но и схемы размещения рекламных конструкций в муниципалитетах, список жилых помещений, не пригодных для проживания.

Уже есть навигаторы и приложения, которые сопоставляют школы, вузы по большому числу критериев

Есть в документе и требование размещать данные о разрешениях на строительство и ввод объекта в эксплуатацию. Кроме того, в форме открытых данных теперь должны выкладывать списки велосипедных, лыжных и прочих транспортных маршрутов, тарифы на проезд в общественном транспорте, перечни спортивных и культурных мероприятий. И на их основе можно создать приложения разного характера, которые будут востребованы пользователями. Например, вы решили купить квартиру и, заглянув в специальное приложение, оценили ситуацию. "Наша конечная задача - не просто раскрывать информацию, а совместно с интернет-индустрией, министерствами и ведомствами, которые обладают информацией, формировать среду, где создатели программных продуктов могли бы использовать открытые данные для того, чтобы делать приложения, которые изменяют качество жизни и условия ведения бизнеса", - говорит Михаил Абызов.

Фото: Константин Завражин/РГ
Когда выгоднее всего покупать летние туры

Уже есть приложения, которые работают на основе открытых данных. Например, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области заработала электронная карта захоронений "Кладбища России". Она позволяет найти могилу человека с помощью его имени, отчества и фамилии.

Для точности поиска можно ввести дату рождения и дату смерти, город или конкретное кладбище, если таковое известно. Перечень объектов похоронного значения раскрыт в 15 регионах и десятках муниципалитетов. Цель - создать службу по уходу за могилами. Перечень органов соцзащиты раскрывается в более чем 20 регионах. Попыток создания социальных навигаторов на основе этой информации много. Есть навигаторы и приложения, которые сопоставляют школы, вузы по большому числу критериев. Например, рейтинг школ и успеваемость в Самарской области.

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