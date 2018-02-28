МОК восстановил в правах Олимпийский комитет России

Международный олимпийский комитет (МОК) официально восстановил членство Олимпийского комитета России (ОКР) в организации. Таким образом, были сняты ограничения, наложенные исполкомом МОК 5 декабря прошлого года.

Главное условие восстановления ОКР в правах было объявлено еще накануне закрытия Олимпийских игр в корейском Пхенчхане - все российские атлеты, принимавшие участие в соревнованиях, прошли допинг-тесты. На процедуру проверки проб уходит 72 часа. МОК проголосовал за то, чтобы временная дисквалификация ОКР была автоматически снята в том случае, если наши спортсмены окажутся "чистыми". И вот в среду глава Олимпийского комитета России Александр Жуков сообщил журналистам, что получил письмо из МОК, в котором указано, что все допинг-пробы российских спортсменов показали отсутствие в них каких-либо запрещенных веществ. То есть решение о восстановлении вступает в силу.

- ОКР полностью восстановлен в своих правах как член международной олимпийской семьи, он может снова пользоваться всеми правами и выполнять все обязанности. МОК может подтвердить, что все остальные результаты допинг-проб членов делегации олимпийских спортсменов из России являются отрицательными, - сказал Жуков во время пресс-подхода.

Напомним, что именно из-за временного отстранения ОКР на зимней Олимпиаде в Пхенчхане российские спортсмены участвовали в статусе "олимпийские атлеты из России" (OAR) и выступали под олимпийским флагом, а на их форме отсутствовала национальная символика. Всего российская команда, даже с учетом того, что многие ее лидеры так и не получили приглашения на эти Игры, завоевала 2 золотые, 6 серебряных и 9 бронзовых медалей. Еще накануне, подводя итоги Олимпиады, Александр Жуков отметил: "Я горжусь и восхищаюсь нашей молодой командой, которая, невзирая на все трудности и неблагоприятные обстоятельства, сумела очень достойно выступить на Олимпийских играх". Глава ОКР при этом подчеркнул, что "если с ОКР будет снято временное отстранение, над чем мы в непрерывном режиме работали последние два месяца, то можно будет с уверенностью сказать: Олимпийские игры-2018 завершились успешно".

МОК официально подтвердил, что результаты допинг-проб российских спортсменов являются отрицательными

Теперь об успехе можно говорить официально и безо всяких оговорок.

- Рад констатировать тот факт, что сложная, долгая и кропотливая работа в сотрудничестве с МОК завершена. Мы испытали серьезное облегчение. Многое из того, что было сделано за это время, не будет предано огласке. А в сухом остатке наши спортсмены имели возможность представлять нашу страну на Олимпийских играх в Пхенчхане, - заявил, в свою очередь, руководитель делегации олимпийских атлетов из России на Играх-2018 первый вице-президент ОКР Станислав Поздняков.

На этом фоне особенно колоритно выглядит "страшилка", опубликованная в одном из российских электронных СМИ. Вот эта новость: "В соответствии с поправками в кодекс Мирового антидопингового агентства (ВАДА), утвержденными советом учредителей этой организации, с 1 апреля 2018 года международные федерации будут обязаны осуществлять прием заявок на проведение чемпионатов мира и других международных событий только из стран, где правительство ратифицировало, приняло, одобрило или присоединилось к антидопинговой конвенции ЮНЕСКО и где национальный олимпийский комитет и национальная антидопинговая организация соответствуют кодексу (ВАДА)".

Конечно, рекомендации ВАДА давать может, но каких-либо других полномочий у агентства нет, поскольку за проведение стартов отвечают международные федерации по видам спорта, Международный олимпийский комитет. Также важно понимать, что "дружеские советы" от ВАДА не будут распространяться на коммерческие соревнования.

"Проведению запланированных в России соревнований ничего не угрожает. Мы полностью сосредоточены на организации тех турниров, право на которые Россия уже получила. И мы гарантируем, что они будут проведены на самом высоком уровне", - сообщили ТАСС в официальном заявлении Министерства спорта РФ.

Любопытно, что в самом ВАДА тоже весьма осторожно отреагировали на запрос российских СМИ с просьбой прояснить ситуацию. Представитель пресс-службы агентства Мэгги Дюран сообщила следующее:

"Статья 20.3.11 гласит, что обязанностью международной федерации является делать все возможное, чтобы заявки на проведение чемпионатов мира принимались только от тех стран, правительства которых ратифицировали, приняли и одобрили конвенцию ЮНЕСКО или присоединились к ней, а национальные олимпийские комитеты и национальные антидопинговые организации были признаны соответствующими кодексу. Следовательно, поскольку РУСАДА на данный момент не соответствует кодексу, международные федерации должны делать все возможное, чтобы проводить чемпионаты мира не в России. При этом любые изменения в действующий кодекс вступят в силу не ранее 2021 года"...

Что это значит? Просто как минимум ближайшие три года об этой теме мы можем даже не вспоминать.