Москва - мегаполис с наиболее низкими ценами и высоким качеством связи

"Москва - мировой лидер среди мегаполисов по стоимости услуг связи", - заявил Александр Горбатько. Согласно последнему исследованию Networked Society City Index, проведенному Ericsson, средняя стоимость мобильного интернета в Москве в 7,7 раза ниже, чем в Нью-Йорке. Три гигабайта трафика в Нью-Йорке стоят 1 926 рублей, в Сингапуре - 1 855 рублей, в Лондоне - 1 926 рублей, в Барселоне - 991 рубль, а в Москве - всего 250 рублей.

Как отметил замруководителя ДИТ Москвы, общему снижению цен на услуги мобильной связи в столичном регионе способствовал выход на столичный рынок четвертого оператора мобильной связи Tele2.

"Два с небольшим года назад Tele2 выходила на столичный рынок с ценами на 25 - 40% ниже, чем у конкурентов, что повлияло на общее удешевление связи в регионе, − рассказал генеральный директор "Tele2 Москва" Игорь Жижикин. - При строительстве сети мы использовали самое современное оборудование и новейшие технологии - это сделало нашу технологическую инфраструктуру конкурентоспособной и качественной. Конечно же, наша работа в столице не могла не сказаться на других игроках отрасли".

"Появление Tele2 на московском рынке безусловно усилило конкуренцию, − считает Леонтий Букштейн, эксперт, шеф-редактор журнала "Мобильные телекоммуникации". - Это повлияло, во-первых, на общее снижение цен на связь в столице, а во-вторых, конкуренция послужила всеобщему улучшению качества связи в регионе. С приходом нового игрока операторы были вынуждены удерживать своих абонентов не только снижением стоимости, но и повышением качества своих услуг. За последние два-три года качество связи в Москве действительно улучшилось, это подтверждают регулярные замеры, которые проводят и телеком-эксперты, и Роскомнадзор. В целом, несмотря на то, что Москва - сложный город, с непростой инфраструктурой, качество голосовой связи и мобильного интернета в Москве - на довольно высоком уровне при сохранении низкого по сравнению с Европой уровня цен".

Общее количество базовых станций всех операторов мобильной связи в Москве превышает 60 тысяч, при этом около трети из них сотовые компании установили за последние 4 года. Все четыре оператора, работающие в столичном регионе, предоставляют услуги связи в современных стандартах 3G, 4G, на базе усовершенствованных технологий голосовой связи HD Voice и VoLTE. Три оператора (Tele2, "Мегафон", МТС) внедрили интеллектуальную систему SON, которая автоматически настраивает работу сети, Tele2 предоставляет связь в уникальном стандарте LTE-450, а "большая тройка" обладает технологией LTE-Advanced, которая позволяет развивать скорость мобильного интернета до 300 Мбит/с.

О снижении уровня цен на сотовую связь в Москве эксперты заявляли и ранее. В 2017 году это же подтвердило независимое аналитическое агентство ComNews Research: впервые за все годы исследования стоимости услуг сотовой связи в регионах России Москва и Московская область по ряду параметров вышли из десятки самых дорогих регионов.