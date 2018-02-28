Москва - мегаполис с наиболее низкими ценами и высоким качеством связи

Новости

Экс-главу контрольного комитета Карелии осудили на 12 лет за взятки 17:01
В Нидерландах отказываются от пластиковых упаковок 16:42
Гуманитарная пауза в Восточной Гуте сорвана второй день подряд 16:37
Командира криворожских гвардейцев сняли с должности из-за парада 16:28
Фото: Барбра Стрейзанд призналась, что живет с клонами 16:25
В Подмосковье при пожаре погибла няня и двое детей 16:13
В Новороссийске из-за задымления эвакуировали детсад 16:11
ВМФ России получит 73 новейшие торпеды 16:05
В Чехии от гриппа скончались несколько десятков человек 16:02
Пользователи соцсетей учат Надежду Савченко выходить из запоя 15:49
На "Кинотавре" появится конкурс дебютов 15:44
Орел и Гомель обменяются театральными гастролями 15:42
Экипаж самолета ВМС США получил обморожения на высоте 7600 метров 15:39
ФТС пресекла контрабанду ювелирных изделий на 1,2 миллиарда рублей 15:35
На Дону полиция задержала автоворов после погони со стрельбой 15:31
Сбербанк сократил количество сотрудников на 8,8 тысячи человек 15:27
При столкновении поездов в Египте погибли 12 человек 15:25
Срок введения "закона Яровой" в части хранения трафика отложат до октября 15:20
Жена Караченцова опровергла сообщения о сборе денег на лечение 15:15
В Петербурге предложили парковаться как в Швеции 15:11
Еврокомиссия обнародовала первый вариант соглашения по Brexit 15:11
Беларусь и Россия готовят дорожную карту по вопросу отмены роуминга 15:10
Глава МВД Украины купил виллу в Италии 15:08
В индийской школе детей научат быть счастливыми 15:08
В Москве пенсионер умер в магазине после замечания охранника 15:04
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Мартовские законы затронут автолюбителей, туристов и дачников
Мартовские законы затронут автолюбителей, туристов и дачников
"Крылья Советов" - "Спартак". Онлайн-трансляция 1/4 финала Кубка России
"Крылья Советов" - "Спартак". Онлайн-трансляция 1/4 финала Кубка России
В "РГ" наградят победителей олимпиады "Миссия выполнима"
В "РГ" наградят победителей олимпиады "Миссия выполнима"
28.02.2018 16:30
Рубрика: Экономика

Москва - мегаполис с наиболее низкими ценами и высоким качеством связи

Об этом телеканалу 360 заявил Александр Горбатько, заместитель руководителя департамента информационных технологий города Москвы на Всемирном мобильном конгрессе в Барселоне. По словам Горбатько, существенное снижение цен и повышение качества связи за последние два года связано в том числе с выходом Tele2 на рынок российской столицы.
Фото: Фото предоставлено пресс-службой "Tele2 Москва" Фото: Фото предоставлено пресс-службой "Tele2 Москва"
Фото: Фото предоставлено пресс-службой "Tele2 Москва"

"Москва - мировой лидер среди мегаполисов по стоимости услуг связи", - заявил Александр Горбатько. Согласно последнему исследованию Networked Society City Index, проведенному Ericsson, средняя стоимость мобильного интернета в Москве в 7,7 раза ниже, чем в Нью-Йорке. Три гигабайта трафика в Нью-Йорке стоят 1 926 рублей, в Сингапуре - 1 855 рублей, в Лондоне - 1 926 рублей, в Барселоне - 991 рубль, а в Москве - всего 250 рублей.

Как отметил замруководителя ДИТ Москвы, общему снижению цен на услуги мобильной связи в столичном регионе способствовал выход на столичный рынок четвертого оператора мобильной связи Tele2.

"Два с небольшим года назад Tele2 выходила на столичный рынок с ценами на 25 - 40% ниже, чем у конкурентов, что повлияло на общее удешевление связи в регионе, − рассказал генеральный директор "Tele2 Москва" Игорь Жижикин. - При строительстве сети мы использовали самое современное оборудование и новейшие технологии - это сделало нашу технологическую инфраструктуру конкурентоспособной и качественной. Конечно же, наша работа в столице не могла не сказаться на других игроках отрасли".

"Появление Tele2 на московском рынке безусловно усилило конкуренцию, − считает Леонтий Букштейн, эксперт, шеф-редактор журнала "Мобильные телекоммуникации". - Это повлияло, во-первых, на общее снижение цен на связь в столице, а во-вторых, конкуренция послужила всеобщему улучшению качества связи в регионе. С приходом нового игрока операторы были вынуждены удерживать своих абонентов не только снижением стоимости, но и повышением качества своих услуг. За последние два-три года качество связи в Москве действительно улучшилось, это подтверждают регулярные замеры, которые проводят и телеком-эксперты, и Роскомнадзор. В целом, несмотря на то, что Москва - сложный город, с непростой инфраструктурой, качество голосовой связи и мобильного интернета в Москве - на довольно высоком уровне при сохранении низкого по сравнению с Европой уровня цен".

Общее количество базовых станций всех операторов мобильной связи в Москве превышает 60 тысяч, при этом около трети из них сотовые компании установили за последние 4 года. Все четыре оператора, работающие в столичном регионе, предоставляют услуги связи в современных стандартах 3G, 4G, на базе усовершенствованных технологий голосовой связи HD Voice и VoLTE. Три оператора (Tele2, "Мегафон", МТС) внедрили интеллектуальную систему SON, которая автоматически настраивает работу сети, Tele2 предоставляет связь в уникальном стандарте LTE-450, а "большая тройка" обладает технологией LTE-Advanced, которая позволяет развивать скорость мобильного интернета до 300 Мбит/с.

О снижении уровня цен на сотовую связь в Москве эксперты заявляли и ранее. В 2017 году это же подтвердило независимое аналитическое агентство ComNews Research: впервые за все годы исследования стоимости услуг сотовой связи в регионах России Москва и Московская область по ряду параметров вышли из десятки самых дорогих регионов.

Главное сегодня

Лавров: США готовят Европу к применению ядерного оружия против России
В Кремле нет информации об ограничении для России на соревнования
Матвиенко поручила дать оценку в связи с делом польского журналиста
СМИ: У Порошенко обнаружились новые активы в России
СК сообщил об обысках в красноярской полиции