На "Кинотавре" появится конкурс дебютов

Российский фестиваль "Кинотавр" объявил о создании нового конкурса "Кинотавр. Дебют". За почти 30 лет фестиваль вырастил несколько поколений кинематографистов, которые формируют представление о российском кино как в нашей стране, так и за ее пределами. Все больше становится режиссеров, которые представили свой короткий метр на "Кинотавре" и сразу получили предложение снимать полнометражное кино.

"С 2015 года в фестивале участвует все большее количество дебютных режиссерских работ, это позволяет говорить о том, что новое поколение кинематографистов всерьез заявляет о себе", - говорится в релизе фестиваля.

В 2018 году "Кинотавр" также ожидает внушительное количество дебютов, не говоря уже о том, что многие маститые отечественные кинематографисты подготовили новые работы и соревнуются за право показать их на фестивале. Кстати, для удобства продюсеров с этого года упрощен формат подачи заявок на участие фильма в программе. Теперь это можно сделать, заполнив единую электронную форму на сайте фестиваля.

Кроме того, в связи с большим количеством заявок на участие фильмы, претендующие на включение в конкурсные программы полнометражного кино и в конкурсную программу "Кинотавр. Короткий метр", должны быть представлены на рассмотрение не позднее 1 апреля 2018 года. С подробностями регламента фестиваля и с условиями участия можно ознакомиться на официальном сайте.

При этом стоит обратить внимание еще и на то, что изменились сроки проведения фестиваля - его продолжительность увеличилась на один день. Ранее было объявлено, что "Кинотавр" откроется 3 июня. Сейчас же открытие перенесено на день раньше.

29-й "Кинотавр" традиционно пройдет в Сочи со 2 по 10 июня 2018 года. Основные показы снова пройдут в Зимнем театре