Названа самая серьезная угроза мировому бизнесу

По мнению абсолютного большинства инвесторов, самой серьезной угрозой, которая представляет опасность для мирового бизнеса, является проблема кибербезопасности. Этот факт стал ясен в ходе масштабного опроса инвесторов, который провела компания PwC.

За год с момента прошлого опроса вопросы кибербезопасности поднялись с пятого места по степени угрозы на первое. Теперь в том, что именно этот фактор внушает самые серьезные опасения, убежден 41 процент участников опроса.

Интересно, что среди компаний, участвовавших в опросе, кибербезопасность как проблему воспринимают не так часто, поставив на первые места терроризм и чрезмерное регулирование. Хотя и здесь она в тройке лидеров по опасениям.

В ближайшие 12 месяцев инвесторов также больше всего беспокоит геополитическая нестабильность (на нее будут обращать внимание 39 процентов), а также темпы технологических изменений, популизм и протекционизм (73, 33 и 32 процента соответственно).

При этом с надеждой в будущее участники опроса смотрят все чаще. Так, 54 процента инвесторов и 57 процентов глав компаний рассчитывают на повышение темпов мирового экономического роста. Однако в том, что касается объемов выручки, то в ее росте в ближайшие три года не сомневается лишь каждый пятый инвестор. А вот руководители компаний чувствуют себя уверенней - среди них таких 45 процентов.

Какие же страны наиболее важны для экономического роста? Такой вопрос тоже был задан PwC. Пятерка по сравнению с прошлым годом не изменилась - это США, Китай, Германия, Великобритания и Индия.