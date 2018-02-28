Небензя посетовал на "гуманистов", критикующих гумпаузы в Сирии

Российский постпред в СБ ООН Василий Небензя резко ответил на критику позиции РФ по урегулированию ситуации в Восточной Гуте. Он отметил, что выполнения резолюции Совбеза по гуманитарной паузе в Сирии требуют только от России. При этом сами критикующие страны-участницы "пальцем о палец не ударили".

"К выполнению резолюции 2401 призывают только нашу страну, - цитирует РИА Новости выступление российского дипломата. - Критикуют за гуманитарные паузы, утверждают, что их якобы недостаточно. Требуют, требуют, требуют. От России почему-то постоянно в начальственном тоне все время что-то требуют".

Постпред РФ адресовал критикам встречные вопросы и претензии.

"Могу я вас спросить, что вы-то сделали для осуществления резолюции 2401? - спросил он у членов СБ ООН. - Хоть одна из ваших стран ударила пальцем о палец? Повлияли на тех, кого вы считаете умеренной оппозицией? Убедили их прекратить огонь и не держать людей в заложниках?"

Напомним, что с 27 февраля в районе Восточной Гуты действует гуманитарная пауза с 9.00 до 14.00 местного времени, но боевики продолжают ее систематически срывать.