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Рубрика: В мире

Небензя посетовал на "гуманистов", критикующих гумпаузы в Сирии

Российский постпред в СБ ООН Василий Небензя резко ответил на критику позиции РФ по урегулированию ситуации в Восточной Гуте. Он отметил, что выполнения резолюции Совбеза по гуманитарной паузе в Сирии требуют только от России. При этом сами критикующие страны-участницы "пальцем о палец не ударили".

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"К выполнению резолюции 2401 призывают только нашу страну, - цитирует РИА Новости выступление российского дипломата. - Критикуют за гуманитарные паузы, утверждают, что их якобы недостаточно. Требуют, требуют, требуют. От России почему-то постоянно в начальственном тоне все время что-то требуют".

Постпред РФ адресовал критикам встречные вопросы и претензии.

Фото: Константин Завражин/РГ
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"Могу я вас спросить, что вы-то сделали для осуществления резолюции 2401? - спросил он у членов СБ ООН. - Хоть одна из ваших стран ударила пальцем о палец? Повлияли на тех, кого вы считаете умеренной оппозицией? Убедили их прекратить огонь и не держать людей в заложниках?"

Напомним, что с 27 февраля в районе Восточной Гуты действует гуманитарная пауза с 9.00 до 14.00 местного времени, но боевики продолжают ее систематически срывать.

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