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Рубрика: Экономика

Где свет, там и сеть

Николай Никифоров рассказал о развитии цифровой экономики
Текст: Галина Мисливская
Российская газета - Федеральный выпуск №7507 (44)
Утвержденная в России программа развития цифровизации направлена не только на достижение экономических показателей, но и на развитие человеческого капитала. О том, каких успехов на этом пути добилась Россия и какие задачи еще предстоит решить, рассказал в Совете Федерации министр связи и массовых коммуникаций Николай Никифоров.

По его словам, высокоскоростной мобильный Интернет уже доступен 70% населения страны. За последние пять с половиной лет количество пользователей Интернета выросло с 46 до 75%. Около 70 миллионов россиян постоянно носят с собой мобильные устройства.

Фото: depositphotos.com
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Главная цель программы развития цифровой экономики, считает министр, это создание десяти национальных компаний-лидеров. Кое-что в этой сфере уже достигнуто, в частности, появились такие заметные в мире игроки интернет-рынка, как "Яндекс", "Мейл.ру", "ВКонтакте", "Авито", "Лаборатория Касперского" и другие. "Сделано это и благодаря серьезному академическому, фундаментальному образовательному наследию, и благодаря осмысленной политике в области новых технологий", - считает министр.

Но есть сферы, где эта политика пока бессильна. Отвечая на вопросы сенаторов, Николай Никифоров признался, что у проблемы обеспечения всех федеральных и основных региональных автодорог устойчивой мобильной связью на уровне минкомсвязи решения нет. И дело даже не в том, что сотовые компании не могут окупить свои расходы на малозагруженных дальневосточных трассах.

Высокоскоростной мобильный Интернет уже доступен 70% населения России

"Операторы связи готовы установить там свое оборудование. Проблема достаточно проста: там чаще всего нет технических условий по получению электричества", - рассказал министр. Затраты на энергетику составляют львиную долю затрат при установке базовых станций. "Мы даже предложили такую формулу, что мы гарантируем в короткий период времени обеспечение связи на всех автодорогах, которые у нас в стране освещены", - сообщил он.

Фото: depositphotos.com
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"Нам нужно вместе продумать, каким образом в том числе и региональные бюджеты могут участвовать в этом проекте. Если вы готовы организационными или финансовыми инструментами обеспечить там создание базовых техусловий по присоединению к энергетике, уверен, что мы сможем уговорить операторов связи пойти здесь навстречу", - сказал глава минкомсвязи. Впрочем, опыт показывает, что уговаривать не придется. Несколько сибирских регионов уже успешно реализуют подобные проекты. "Это делается даже на конкурсной основе, и операторы связи конкурируют за право установки там своего оборудования при условии субсидирования в части энергетики", - добавил Никифоров. В минкомсвязи совместно с энергетиками уже проводили оценку стоимости подключения базовых станций на всех ключевых автодорогах. Сумма получилась "астрономическая - она исчисляется десятками миллиардов рублей". Таких средств в бюджете напрямую не предусмотрено. "Здесь нам нужно смотреть на приоритеты", - заключил министр.

Отвечая на вопросы журналистов, он также сообщил, что минкомсвязь обсуждает с операторами возможность льготных условий на развитие сетей 5G, строительство которых потребует огромных инвестиций. Вопрос предоставления операторам особых условий работы прорабатывается в рамках программы цифровой экономики. "Мы уже получили первые предложения от операторов связи, будем рассматривать их", - сказал он.

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