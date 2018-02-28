Пентагон призвал готовиться к войне в космосе

Война в космосе начнется уже через нескольких лет, и американцам необходимо добиться превосходства в космическом пространстве. Об этом, как передает РИА Новости, заявил начальник штаба военно-воздушных сил США Дэвид Гольдфейн.

"Я считаю, что мы будем наносить удары из космоса через несколько лет. И мы (ВВС) являемся родом войск, который должен руководить совместными боевыми действиями на этой новой оспариваемой территории. Это то, чего требует страна", - сказал Гольдфейн на ежегодном Симпозиуме Военно-воздушной ассоциации и Выставке технологий во Флориде.

Бюджет американских ВВС на космические программы в текущем году составляет 7,75 млрд долларов, что на 20 процентов выше, чем в бюджете прошлого года. В 2019 году планируется увеличить эту статью до 8,5 млрд долларов.