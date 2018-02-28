От Пожарского до Жуковского

В июле 1938 года начальник секретариата НКВД получил рукопись с пометкой: "При сем препровождается рукопись романа Менжинского, полученная из Парижа". Тетрадку с текстом покойного чекиста поместили в секретный архив, где она и пролежала до наших дней
17 февраля в России - День студенческих отрядов.А начиналось все - со Всесоюзных. Что вы о них знаете (или помните)? Пройдите тест "Родины" с ностальгическими фотографиями
9 февраля 1943 года фашисты после долгих пыток расстреляли активных членов подпольной партизанской организации "Молодая гвардия" Олега Кошевого и Любовь Шевцову
Репортаж из Судогды и Муромцева, где Владимира Храповицкого - крупнейшего лесоторговца и мецената - сначала называли кровопийцей, а теперь - благодарят
Данила Ткаченко - лауреат World Press Photo и Премии Кандинского. Он путешествует по России и фотографирует жизнь отшельников. Драпирует заброшенные храмы в специально пошитые "костюмы". А еще - поджигает заброшенные дома в глухих деревнях
В XIX веке поморская деревенька Лямца боролась с захватчиками, в XXI воюет - с чиновниками. В деревне есть всё, что нужно для жизни - работа, школа, клуб и магазины. Но нет дороги и связи. "Родина" просит местные власти обратить внимание на Лямцу
Февральский выпуск "Родины" презентовали в день рождения Сережи Алешкова. Об этом рассказал Вячеслав Воробьев - сводный брат Сережи Алешкова, самого юного участника Сталинградской битвы. Фото шестилетнего мальчишки - на обложке "Родины"
В 1903 году в городе Почеп родился Матвей Блантер, автор музыки ко многим песням, ставшим легендарными. В 1975 году ему было присвоено звание народного артиста СССР
80 лет назад в Мурманской области потерпел катастрофу крупнейший советский дирижабль. Погибли 13 членов экипажа, трое получили ранения, трое остались невредимы