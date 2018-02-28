Пользователи соцсетей учат Надежду Савченко выходить из запоя

В соцсетях высмеяли депутата Верховной рады Надежду Савченко. Поводом стали странные фотографии, опубликованные в Facebook украинским политологом Алексеем Голобуцким. На сделанных сверху снимках Савченко сидит на стуле в зале Рады, как будто пребывая в прострации.

"Уже вторник, но у Нади опять отходняк. Тяжело ей" - такой комментарий Голобуцкий придумал к выложенным фотографиям.

Публикация вызвала оживленное обсуждение в соцсетях. Читатели соревновались в юморе, предполагая, что депутат "не просыхает" и давая ей советы как выйти из запоя.

Это не первый раз, когда поведение Савченко привлекает внимание публики. Так, выступая в эфире телеканала NewsOne в прошлом году, она за 20 секунд успела 11 раз использовать ненормативную лексику. Издевательские комментарии собрал и ее костюм, в котором она появилась на одной из телепередач в 2017 году.