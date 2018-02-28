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28.02.2018 21:11
Рубрика: Экономика

Уточните габариты

Размер ручной клади хотят сделать единым для авиакомпаний
Текст: Татьяна Шадрина
Российская газета - Федеральный выпуск №7507 (44)
Парламентарии настаивают на введении единых требований для габаритов ручной клади, чтобы у пассажиров не было проблем при пересадке с одного стыковочного рейса на другой.

В середине февраля крупнейший российский перевозчик ввел новые требования для ручной клади на своих рейсах. Хотя они по весу в два раза превышают минимальный вес сумки или чемодана, которые может взять на борт пассажир, прошла целая волна возмущений. Оказалось, что небольшие чемоданы не проходят по габаритам, установленным перевозчиком для ручной клади. Не хватило всего пяти сантиметров по высоте чемодана. Авиакомпания после целой череды скандалов скорректировала свои правила.

Фото: Егор Алеев/ТАСС
"Аэрофлот" смягчил требования к габаритам ручной клади

Чтобы исключить такие ситуации, в Госдуме предлагают прописать габариты ручной клади в Федеральных авиационных правилах, которые утверждаются приказом минтранса. Пока там есть только вес и список тех вещей, которые пассажир имеет право взять дополнительно к ручной клади. Член Комитета Госдумы по транспорту и строительству Максим Сураев настаивает, что должна быть четкая унификация размеров ручной клади, чтобы россиянин в любой точке страны понимал, что он может пронести на борт.

В минтрансе "РГ" сказали, что пока проект поправок в Федеральные воздушные правила не поступал к ним. И не стали комментировать прозвучавшую в СМИ инициативу, не имея на руках документа. Действительно, пока инициатива не оформлена юридически и парламентарий намерен в рамках воздушной секции комитета обсудить вопрос ручной клади с экспертами, представителями минтранса и Росавиации.

Для каждого типа самолета придется прописывать свою норму багажа, ориентируясь на размеры полок

Вес и габариты рюкзаков устанавливаются перевозчиком, что связано с обеспечением безопасности пассажиров на борту, поясняли ранее в минтрансе, когда правила провоза ручной клади вступали в силу в конце 2017 года. В Федеральных авиационных правилах написано, что габариты ручной клади должны быть такими, чтобы безопасно разместить их на полке над пассажирским сиденьем либо под впереди стоящим креслом.

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Такая неточная формулировка в федеральных правилах не случайна. Каждая авиакомпания имеет право утверждать габариты ручной клади, ориентируясь на свой парк судов. Багажные полки в разных типах самолетов не совпадают по размеру, также как и пространство под сиденьями, пояснил "РГ" глава Российской ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта Владимир Тасун. Если конкретизировать в федеральных правилах минимальный размер ручной клади, то нужно его прописывать под каждый тип воздушного судна. И еще надо учесть, что компоновка салона делается по заказу перевозчика, и она в одном и том же типе может отличаться у той или иной авиакомпании. Получится очень внушительный список, начиная от дальнемагистральных, где может быть более 250 пассажирских мест, заканчивая бортами, которые летают по региональным маршрутам, где, например, 50 кресел, отметил он. Стандартов же для производителей самолетов как по расстоянию между креслами в салоне, так и по размеру кресел сейчас нет. И здесь при сертификации типа судна главным ориентиром является безопасность пассажира во время полета.

Хотя несколько лет назад пассажиры жаловались, что расстояние между креслами в салоне, куда продают билеты по низкой цене, небольшие. Но такова модель бюджетной авиакомпании.

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