Четвертьфинальный матч Кубка России между самарскими "Крыльями Советов" и московским "Спартаком" не состоялся из-за мороза. Игра перенесена на резервный день.

Трудно объяснить, чем вообще руководствовались составители нашего футбольного календаря. Равно как и понять, зачем на эту авантюру соглашались сами клубы. Предсказать, что в конце февраля в России могут установиться 20-градусные морозы, вроде бы несложно. Очевидно, рассчитывали на милости природы, но их не дождались. По факту мы получили душераздирающее зрелище в Хабаровске и Курске, где команды играли на день раньше. И там, и там зафиксирован счет 0:0, а победителей определяли в серии пенальти.

Московскому "Спартаку", прибывшему в Самару, играть в таких условиях не хотелось изначально. И это объяснимо. Во-первых, в такую погоду шансы у менее классной команды по определению повышаются, а "красно-белым" Кубок сейчас очень нужен, и вылетать из него таким вот образом было не с руки. Во-вторых, на морозе резко повышается травмоопасность. Что опять-таки "Спартаку" не нужно - команда еще может побороться за чемпионство, а в воскресенье ей играть с идущим на первом месте "Локомотивом". Поэтому руководство москвичей воспользовалось своим правом не выходить на поле, если температура достигнет критической точки.

- За час до начала матча совместная комиссия с участием представителей команд, судейского корпуса и официальных лиц матча произвела замер температуры у поля в чаше стадиона "Металлург". Результаты показали температуру минус 15 градусов. Это послужило основанием для представителей "Спартака" заявить, что они не согласны проводить игру в таких условиях, - говорится в сообщении, размещенном на сайте "Крыльев Советов".

Самарский клуб подчеркнул, что он был готов сыграть, однако по инициативе спартаковцев игра переносится на резервный день. Скорее всего, матч состоится теперь 5 апреля.