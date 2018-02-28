Под Москвой загорелась психиатрическая больница

В подмосковном Ногинске загорелось одно из зданий психиатрической больницы. Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС, задымление произошло в доме № 12 на улице 8 Марта. По данным открытых источников, там размещено медучреждение.

На место происшествия сразу прибыли три пожарных расчета и девять спасателей. По сведениям источников ТАСС, из здания вывели 60 пациентов, они находятся в соседнем корпусе.

Пожарные ищут, откуда идет дым. Источник возгорания, скорее всего, находится на третьем этаже.