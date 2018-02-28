Собянин призвал москвичей принять участие в выборах президента

28 февраля в столице состоялась встреча ветеранской общественности столицы с доверенными лицами кандидата в президенты страны Владимира Путина. Организована она была московским отделением "Единой России" по официально отведенному времени кандидата под встречи с общественными организациями.

Известный режиссер Карен Шахназаров - не просто доверенное лицо Путина, но и сопредседатель его предвыборного штаба в Москве. Обращаясь к собравшимся, он предложил вспомнить 90-е годы, когда страну охватили хаос и кризис. Избежать подобного, уверен он, можно. Главное - не слушать призывов о бойкоте выборов и идти голосовать:

"Только так можно сохранить для России стабильность, а это очень важно".

Принял участие в этой встрече и Сергей Собянин, которого Карен Шахназаров пригласил в качестве члена бюро Высшего Совета партии.

- Я сегодня в отпуске, - начал он свое выступление. - Поэтому могу говорить все, что думаю. Хотя отпуск дело условное.

По его словам, сейчас раздаются голоса о бесполезности участия в голосовании, поскольку, по мнению многих, исход выборов уже предрешен. Тем самым сторонники подобной позиции пытаются продемонстрировать свой протест по отношению к кандидату в президенты Путину, считает Собянин. Но нельзя не видеть, что условиях падения цен на ресурсы и санкций Россия выстояла и, более того, стала интенсивнее развиваться:

"Мы не развалились. Были проблемы, но мы выбираемся из этого кризиса. Мы не только выстояли, но целые сектора стали развиваться - сельскохозяйственная, оборонная, мы стали создавать свое собственное производство".

Говоря о важности и ответственности участия в выборах каждого гражданина, подчеркнул:

"Выборы президента - самые важные выборы в нашей стране, поэтому не приходить на них - по сути дела вверить свою судьбу кому-то другому".

Москва - мощный самодостаточный город. Так часто считают многие москвичи, продолжал он. На самом деле это ошибочно - столица не может развиваться сама, многое зависит от политики государства. Президент, заметил Собянин, старается помогать Москве и поддерживать значимые инфраструктурные и социальные городские проекты. В качестве примеров он привел уже запущенное Московское центральное кольцо, строительство которого было поддержано федеральным центром и Центральные Московские железнодорожные диаметры, которые еще только планируется запустить.

А Флера Салиховская, председатель Комитета солдатских матерей России, сказала просто: "Альтернатива 18 марта дивану только одна - встать и идти на избирательные участки".

*Это расширенная версия текста, опубликованного в номере "РГ"