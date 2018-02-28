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Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Калуге отметили День молодого избирателя

28 февраля в Калуге отметили День молодого избирателя. В акции "Выборы - дело молодых" приняли участие студенты и учащиеся образовательных учреждений города.
Фото: Калужская городская Дума Фото: Калужская городская Дума
Фото: Калужская городская Дума

Молодых калужан ждали конкурсы, квесты, лазерное шоу и концертная программа.

Со словами напутствия к молодым избирателям обратился глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов:

Фото: Калужская городская Дума
В Калуге появится детская Доска почета

- 18 марта состоится главное политическое событие в жизни нашей страны - выборы президента России. Вам предстоит не просто отдать свой голос за одного из кандидатов, а выбрать дальнейший курс, которым будет двигаться страна. В скором времени многие из вас впервые примут участие в выборах, впервые воспользуются своим гражданским правом выбирать достойного кандидата, который будет представлять вас, ваши интересы, ваши запросы. Важно помнить, что голос каждого гражданина, голос каждого из вас становится решающим в определении судьбы нашей страны. На вас, на молодых избирателях лежит огромная ответственность перед будущими поколениями россиян, от вашей активной гражданской позиции во многом зависит дальнейшая судьба нашей Родины!

Глава городского самоуправления поздравил ребят с праздником и пожелал оставаться неравнодушными и сохранять активную жизненную позицию.

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