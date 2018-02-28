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Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Русская правда

Главные документы российского государства
Текст: Елена Новоселова
Российская газета - Федеральный выпуск №7507 (44)
От "Повести временных лет" до Указа о присоединении Крыма - в Новом Манеже прошел пресс-показ выставки "100 раритетов российской государственности".
Фото: Нина Алексеева/РИА Новости
В Петербурге рыжим эрмитажным котам найдут хозяев

По словам научного руководителя Госархива Сергея Мироненко, уникальность экспозиции состоит в том, что впервые вместе собраны главные и знаковые документы, зафиксировавшие историю страны. "Не думаю, что в ближайшие сто лет такое повторится", - подчеркнул он, открывая выставку. Читая красные уставные буквы: "Откуда есть пошла русская земля..." или "Мы возвещаем всем нашим верным подданным о даровании крепостным людям права состояния свободных сельских обывателей", - действительно испытываешь трепет. Впрочем, историю нашу вершили очень разные по масштабу и качеству поступков люди. Скажем, Емельян Пугачев скрывал, что безграмотен, и выдавал свои каракули, точно такие, какие производят трехлетние дети, имитируя письмо, за латынь. Его автограф - одно из украшений выставки. Или вот царь Николай Второй заполняет графы первой всеобщей переписи: "Умеете ли читать? - Да", "Где обучались? - Дома", "Занятие, ремесло? - Хозяин земли русской".

Раритеты в стеклянных витринах настолько легендарны, что с трудом верится, живы оригиналы, а не копии. Петр Первый пишет в своем походном журнале о закладке на острове в устье Невы "Санкт-Питербурха", а Никоновская летопись сообщает, что князь Юрий Долгорукий 4 апреля 1147 года принял в городе Москов своих друзей. Дата по обычаю - буквами. И еще один раритет, который пока не покидал архива: уникальный по значению и очень скромный по виду (полторы странички на машинке) акт о капитуляции Германии.

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