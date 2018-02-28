В Подмосковье при пожаре погибла няня и двое детей

В Московской области во время пожара погибли двое детей и женщина, которая осталась за ними присматривать.

Трагедия произошла в Балашихе в квартале Щитниково, рассказали в пресс-службе ГСУ СК региона. Пожар произошел в деревянной пристройке к дому. Вероятнее всего, что-то случилось с буржуйкой, которая отапливала помещение. Тела троих погибших обнаружили сегодня утром, одному ребенку было 2 года, второму - 3,5.

По этому факту назначена доследственная проверка, будет проведено несколько экспертиз.