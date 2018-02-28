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28.02.2018 16:17
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Мордовия вошла в топ-10 по числу пользователей "электронны" госуслуг

Мордовия вошла в топ-10 регионов страны по уровню востребованности "электронного правительства". По данным Росстата, доля граждан, пользующихся государственными и муниципальными услугами в электронном формате, здесь составила почти 72 процента вместо плановых 60.
Фото: Николай Гагарин/РГ Фото: Николай Гагарин/РГ
Фото: Николай Гагарин/РГ

Это десятый результат в стране и третий в ПФО. Для сравнения - в 2015 году этот показатель составлял 40,9 процента, а в 2016-м - 60,7.

- Республике удалось перевыполнить один из ключевых показателей соответствующего майского указа президента РФ, - пояснили в пресс-службе главы РМ.

Фото: Николай Гагарин/РГ
В Мордовии доля инновационной продукции достигла 29 процентов

В прошлом году в регионе зафиксировано около пяти миллионов обращений за региональными государственными и муниципальными услугами в электронном виде. Самая востребованная из них - "Запись на прием к врачу", - на нее приходится четыре миллиона обращений. Популярны услуги органов загс, запись в детский сад, информационные услуги о результатах ЕГЭ, успеваемости учащихся и другие.

- Использование новых технологий заметно сокращает число и сроки бюрократических процедур, - отметил глава РМ Владимир Волков. - Важно, что при этом значительно снижаются коррупционные риски. Все это способствует формированию информационного общества, реальному развитию "цифровой экономики". Сегодня это одно из важнейших условий для повышения качества жизни".

Кстати

В 2018 году на дальнейшее развитие электронного правительства в Мордовии выделено более 8,21 миллиона рублей. Деньги будут направлены на поддержку проектов в сфере информационных технологий, доработку ведомственных информационных систем, реализацию проекта "Мультирегиональность" и дальнейшую популяризацию получения услуг в электронной форме.

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