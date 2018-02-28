Устроивший в Казани стрельбу мужчина совершил самоубийство

Сотрудник правоохранительных органов у одного из жилых домов на улице Авангардная в Казани, где 27 февраля произошла перестрелка. Фото: Максим Богодвид/ РИА Новости

Мужчина, устроивший в Казани стрельбу, покончил с собой при задержании. По предварительным данным, подозреваемый 81 года рождения находился в состоянии алкогольного опьянения, передает ТАСС.

Житель Казани открыл огонь в одном из домов, ранив трех человек, в том числе полицейского и сотрудника Росгвардии. Пострадавшие были госпитализированы. Раненый омоновец скончался в больнице.

Инцидент произошел в подъезде жилого дома на улице Авангардной. По предварительной информации, причиной случившегося стал бытовой конфликт. Злоумышленник ругался с женой. Он стрелял по входной двери квартиры, где находилась супруга и ее брат.

Спецоперация, проведенная сотрудниками МВД по Республике Татарстан во взаимодействии с Росгвардией, в настоящий момент завершена. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.