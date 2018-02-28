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28.02.2018 16:39
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

В Саранске стартовал проект "1000 юных футболистов"

В Саранске стартовал масштабный российский проект "1000 юных футболистов". В течение четырех дней здесь пройдут мастер-классы по любимой игре для детей из моногородов. Их участниками станут юные спортсмены из одиннадцати российских регионов, а занятия с ними проведут тренеры ДЮСШ ЦСКА.

Саранск стал третьим городом, встречающим участников масштабного социально-спортивного проекта. Прежде серия футбольных мастер-классов прошла в Тамбове и в Казани.

Фото: Николай Гагарин/РГ
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Следующими пунктами приема станут Екатеринбург, Томск и Красноярск. В общей сложности, до конца марта участие в мастер-классах примут дети из 212-ти моногородов.

- В преддверии Чемпионата мира по футболу - 2018 мы хотим привлечь максимальное количество детей к занятиям спортом, - рассказал директор Академии ПФК ЦСКА Олег Малюков. - Развивая футбол, можно решать сразу несколько социальных задач. Благодаря нашему проекту юные футболисты получат дополнительные возможности для развития и самореализации. Мы убеждены, что будущее российского футбола во многом зависит от качества подготовки резервов. Не удивлюсь, если кто-то из тех ребят, кому мы предоставим шанс проявить себя в школе ЦСКА, в скором будущем сможет защищать цвета национальной сборной России.

Кстати

Рузаевка, Атяшево, Кадошкино, Коряжма, Октябрьский, Сокол, Череповец, Вичуга, Наволоки, Приволжск, Фурманов, Володарск, Ворсма, Выкса, Княгино, Кулебаки, Навашино, Павлово, Первомайск, Боровичи, Парфино, Заречный, Мокшан, Никольск, Сердобск, Вольск, Инза, Инта, Алатырь, Канаш, Мариинский Посад, Шумерля, Новочебоксарск - такова география участников проекта "1000 юных футболистов" в Саранске.

Мастер-классы для юных футболистов в столице Мордовии проводят тренер ЦСКА-2005 Анатолий Владимирович Дутов, тренер ЦСКА-2007 Александр Валентинович Бауман и тренер ЦСКА-2009 Андрей Марьянович Плахетко.

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