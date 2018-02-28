"Алтайэнергосбыт" увеличил долю рынка в регионах присутствия

- Прошедший 2017 год для компании был достаточно стабильным, хотя и не простым. Мы выполнили все обязательства перед поставщиками, подрядчиками, бюджетными и внебюджетными фондами. Реализовали весь пакет социальных гарантий в отношении собственных работников. Одним из главных достижений стало то, что нам удалось сохранить лидерские позиции на Алтае, и, что особенно важно, увеличить клиентскую базу, приняв на обслуживание новых абонентов. Так, благодаря проведению клиентоориентированной политики 230 юридических и более 9,5 тысячи физических лиц стали абонентами компании в городе Яровое (Алтайский край). Около 70 юридических лиц, в том числе управляющие компании, обслуживающие 3,5 тысячи бытовых абонентов, стали нашими клиентами в ЗАТО "Сибирский" (Алтайский край). В итоге общее число потребителей электроэнергии выросло на 2,6 процента, с 437,3 до 448,7 тысячи, - подвел некоторые итоги Валерий Нагорнов.

Рост клиентской базы и увеличение загрузки производственных мощностей хозяйствующих субъектов на Алтае позволили увеличить на 0,7 процента объем продажи электрической энергии, всего реализовано 4,3 миллиарда кВт/ч.

- Второе, не менее важное направление, которые мы развиваем, - это внедрение энергосбережения. В числе основных наших приоритетов - установка интеллектуальных систем учета на электрических сетях территориальных сетевых компаний. Это тренд, который задан государством, поскольку позволяет существенно снижать потери электроэнергии. Основными заказчиками выступают филиалы ПАО "МРСК Сибири", АО "СК Алтайкрайэнерго". Так, в прошлом году мы завершили масштабный проект по модернизации системы учета розничного рынка МРСК Сибири - "Красноярскэнерго", установив потребителям компании 6000 приборов учета электроэнергии. Но эти вложения окупятся за счет снижения потерь в сетевом комплексе с сорока до пяти процентов. Также реализован аналогичный по содержанию энергосервисный контракт с "СК Алтайкрайэнерго" в городе Славгороде. В целом в 2017 году в Алтайском крае, Республике Алтай и Красноярском крае было установлено почти 14000 интеллектуальных приборов учета, - рассказал Валерий Нагорнов.

Кроме того, "Алтайэнергосбыт" продолжил осуществлять проекты модернизации уличного освещения: к Рубцовску в 2017 году прибавился Заринск, где на условиях энергосервисного контракта заменено 948 старых светильников на современные светодиодные. Сумма инвестиций превысила восемь миллионов рублей, в результате достигнуто снижение потребления электроэнергии на 70 процентов, что даст существенную экономию бюджетных расходов при улучшении качества освещения улиц. По словам Нагорнова, тема получит продолжение в 2018 году.

- Одной из актуальных для нас проблем остается работа с дебиторской задолженностью, - констатировал генеральный директор АО "Алтайэнергосбыт". - По итогам 2017 года ее удалось сократить на 50 миллионов рублей. Но на сегодняшний день общий долг по двум субъектам - Алтайскому краю и Республике Алтай остается достаточно высоким - 1,37 миллиарда рублей, хотя временной период задолженности не такой уж большой - 1,1 месяца. Самой проблемной отраслью остается жилищно-коммунальное хозяйство, где просрочка составляет около шести месяцев. С населением нам удается результативно работать и постепенно снижать задолженность, которая сегодня не превышает одного месяца. По мнению Валерия Нагорнова, в снижении дебиторской задолженности сыграло свою роль несколько факторов.

- Во-первых, ужесточение законодательства и рост штрафных санкций. Должником сейчас быть невыгодно: ранее законодатель увеличил предельный размер пени, и с учетом ключевой ставки ЦБ РФ (пеня привязана к ключевой ставке ЦБ РФ - прим. ред.) иметь долги за электроэнергию эквивалентно обслуживанию кредита, взятого на сумму долга под более чем 20 процентов годовых.

Положительный эффект дают стимулирующие, поощрительные акции, которые мы проводим для клиентов. Так, в декабре прошлого года акционерное общество провело традиционную акцию "Меняем долги на призы". По ее итогам 26 февраля состоялся розыгрыш более 500 призов, которыми отмечены добросовестные абоненты, - рассказал Нагорнов.

Кроме того, с целью снижения дебиторской задолженности одной из самых проблемных категорий потребителей - предприятий жилищно-коммунального хозяйства "Алтайэнергосбыт" в прошлом году заключил пять агентских договоров. Это позволяет компании напрямую принимать платежи за коммунальные услуги у абонентов-физических лиц данных предприятий. "Новый для нас подход в работе с операторами жилищно-коммунального сектора мы считаем весьма перспективным, поскольку он способствует повышению качества обслуживания потребителей коммунальных услуг, а также снижению дебиторской задолженности предприятий ЖКХ за электроэнергию", - подчеркнул Валерий Нагорнов.

- Среди основных задач на 2018 год, которые ставит перед собой компания, конечно, дальнейшее увеличение клиентской базы и наращивание доли рынка в регионах присутствия, - поделился планами генеральный директор АО "Алтайэнергосбыт". - Мы планируем расширять и энергосервисную деятельность. Надеемся, что в условиях стабилизации экономической ситуации интерес к энергосберегающим технологиям проявят и промышленные предприятия. Кроме того, в течение ближайших трех лет нам, как гарантирующему поставщику, предстоит перейти на новую методику тарифного регулирования - метод эталонных затрат. Суть новой системы в том, что все затраты гарантирующих поставщиков должны быть подсчитаны по единому эталону. Есть стандарты обслуживания клиентов и поставщики электроэнергии их должны выполнять. Внедрение нового механизма позволит обеспечить для клиентов высокий стандарт обслуживания, а для гарантирующего поставщика станет стимулом к повышению эффективности деятельности.

Справка

АО "Алтайэнергосбыт" является гарантирующим поставщиком электроэнергии на территории Алтайского края и Республики Алтай, одной из крупных энергосбытовых компаний Сибирского региона. Клиентская база АО "Алтайэнергосбыт" включает в себя более 13,7 тысячи потребителей - юридических лиц и более 435 тысяч потребителей - физических лиц. По итогам 2017 года полезный отпуск электроэнергии собственным потребителям составил 4,3 млрд кВт/ч. 100 процентов акций компании принадлежит ПАО "Интер РАО".

На правах рекламы