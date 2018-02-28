Новосибирца признали виновным в убийстве 19 женщин

В Новосибирском областном суде присяжные единогласно признали виновным 52-летнего Евгения Чуплинского, обвиняемого в зверской расправе над 19 женщинами и совершении одной кражи. Как рассказал "РГ" старший помощник руководителя регионального СУ СКР Дмитрий Чечулин, в ближайшее время суд назначит серийному убийце срок наказания.

Коллегия присяжных сочла, что подсудимый не заслуживает снисхождения, суд учтет это при вынесении решения. Обстоятельства совершенных преступлений и то, что Чуплинский оставлял на месте некоторых убийств вещи, намекающие на ритуальные мотивы расправы над женщинами, вызвали у следствия сомнения в психической вменяемости преступника. Однако эксперты установили, что он действовал осознанно.

Чуплинский совершал зверские преступления с 1998 по 2005 год, работая при этом в структуре вневедомственной охраны МВД. Как правило, вечером он знакомился с девушками легкого поведения, предлагал им приятно провести время, но в итоге вывозил в безлюдное место, чаще за город, где расправлялся с жертвами. Части тел женщин в возрасте от 18 до 31 года правоохранители находили в разных местах Новосибирска и ближайших районов области.

Полицейским и следователям-криминалистам долго не удавалось выйти на след маньяка. На причастность к преступлениям проверили свыше пяти тысяч подозреваемых, опросили восемь тысяч свидетелей, провели около трехсот экспертиз.

Лишь развитие криминалистических технологий позволило с помощью молекулярно-генетических исследований предметов, найденных на местах преступлений, установить генотип убийцы. В Новосибирской ДНК-лаборатории полученные данные сравнили с образцами ранее подозреваемых мужчин. И лишь в 2016 году эксперты выявили совпадение.

Чуплинский к тому времени давно уволился из рядов полиции, пробовал себя в бизнесе, был примерным семьянином. Следователи провели 12 обысков в местах, где когда-либо жил преступник, с участием самого Чуплинского, который признался в совершении убийств, провели 21 проверку показаний на месте. Материалы допросов более чем двухсот свидетелей и результаты сложнейших экспертиз - это также убедило присяжных в виновности подсудимого.