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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Взятки по чину

Экс-глава Коми получал незаконные выплаты ежемесячно
Текст: Владимир Полетаев
Российская газета - Федеральный выпуск №7507 (44)
В Замоскворецком райсуде столицы прошло заседание по делу экс-главы Коми Вячеслава Гайзера и еще нескольких чиновников и крупных предпринимателей, которые обвиняются в организации преступного сообщества.

По данным следствия, предполагаемые члены преступного сообщества занимались незаконным присвоением имущества Республики Коми и взяточничеством.

Суд оставил под арестом имущество Вячеслава Гайзера

Среди наиболее крупных сделок, которые, по версии следствия, провернули обвиняемые - присвоение 100 процентов акций принадлежащего республике ОАО "Птицефабрика Зеленецкая", а также средств ОАО "Фонд поддержки инвестиционных проектов Республики Коми" на сумму более 67 миллионов рублей. Бывший заместитель председателя правления корпорации "Ренова" Александр Зарубин, по данным следствия, стал главным организатором и руководителем сообщества. Но его нет на скамье подсудимых: он сбежал от нашего правосудия за границу. Он объявлен в международный розыск.

В суде был продолжен допрос экс-зампреда правительства Коми Константина Ромаданова. Он раскрыл некоторые детали того, как функционировал "неформальный бюджет" группы. По его словам, порядка 80 процентов криминально собранных денег расходовались на выборные кампании всех уровней власти, а частным лицам производились как ежемесячные, так и единовременные выплаты. Причем суммы эти были весьма значительные - один только предшественник Гайзера на посту главы республики Владимир Торлопов, получал полтора миллиона рублей в месяц.

Подарки аккумулировались у самого Ромаданова.

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