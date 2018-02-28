Участников экспедиции "От Балтики до Арктики" посвятили в северяне

В Ненецком автономном округе жить сложно. Зима здесь длится почти 250 дней в году, даже в июле средняя температура воздуха редко превышает 12 градусов. Тем не менее, люди веками жили в этих краях и сформировали удивительную культуру. Участников экспедиции "От Балтики до Арктики" в местном Центре арктического туризма познакомили с самыми древними традициями ненцев и даже посвятили в северяне.

Сотрудница центра Евгения Канюкова велит участникам путешествия встать полукругом. Она обходит путешественников, держа в руках небольшую кастрюльку, в которой тлеют ветки можжевельника. У многих северных народов можжевельник - особое растение. Считается, что он отгоняет злых духов. А еще ненцы в здешних краях всегда привечают лиственницы и березы. Лиственница считается символом мира духов, а береза - олицетворяет дела земные. А если два дерева стоят рядом и переплелись корнями, то в здешних местах их почитают священными.

Евгения Канюкова готова часами рассказывать об обычаях своего народа. По профессии она - культуролог. Евгения работает в Центре арктического туризма в нескольких километрах от Нарьян-Мара, ведет интерактивную программу. Но, как говорит сама Евгения, выдумывать аттракционы для туристов не приходится, ведь у ненцев богатейшая культура и сейчас приобщиться к ней получили возможность все желающие. Предки Евгении - оленеводы. Но сама она бывала в чуме лишь по праздникам, восстановить память о древних обычаях ей помогали старожилы.

Сейчас оленеводы живут в городах и поселках. На пастбища они выезжают вахтовым методом, на месяц-три. В тундре они живут в чумах. Оленеводы следят за стадами, а чумработницы обеспечивают быт. В современном чуме непременно стоят электрогенераторы, и даже есть спутниковая связь.

У женщин в ненецкой культуре много ограничений. Например, им ни в коем случае нельзя было переступать через тынзей. Так здесь называют аркан, которым ловят оленей. Запрет проявляется даже в обряде посвящения в северяне, который прошли участники экспедиции. Мужчины должны были перепрыгнуть через натянутый тынзей, а женщины, наоборот, пройти под ним. Участники экспедиции "От Балтики до Арктики" с честью выполнили испытание. Правда, другие премудрости, которыми в совершенстве владеют жители Крайнего Севера, оказались слишком сложными. Например, забросить тынзей на хорей - палку с рогами, которые символизируют самого оленя, никто из путешественников так и не смог. Для местных охотников это все детские забавы. "Я бы солнце заарканил, да тынзей коротковат", говорят в этих местах.

- У тех, кто поколениями жил в чуме, даже пищевые пристрастия другие, - рассказывает Юрий Чупров, инструктор-методист центра. - Люди здесь никогда не ели в больших количествах фруктов или овощей. Поэтому чтобы предотвратить цингу часто пили оленью кровь.

Сейчас эта традиция уходит в прошлое, хотя оленина до сих пор составляет основу рациона местных жителей. Причем, здесь не признают специй. Немного соли - это максимум, что северяне могут добавить в олений бульон.

- Если вы пригласите в гости человека, который вырос в тундре и предложите ему, к примеру, суп с петрушкой, он с большой вероятностью оскорбится и демонстративно вытащит зелень из тарелки, - говорит Чупров. - Любая зелень в этих краях за еду не считается.

Сам Юрий Чупров - высокий светловолосый парень с серыми глазами. "Я на одну семьдесят вторую ненец", - говорит он. В этих суровых землях предки Юрия живут уже не одно поколение. Вот и сам Чупров все детство провел в чуме, и оленеводческая культура для него родная.

- Кстати, оленеводством занимались ведь не только ненцы. Стада водили и коми, и русские, - говорит он.

Сами маршруты были строго разделены между оленеводческими семьями. Хотя тундра кажется бескрайней, площадь пастбищ ограничена. Поэтому, чтобы не допустить голода и падежа животных, оленеводы должны контролировать численность стада. В здешних местах при расчетах даже применяется такой термин - оленеемкость. Он означает, сколько голов стада сможет прокормить то или иное пастбище.

В Ненецком автономном округе сильны старообрядческие традиции. Тем не менее, многие ненцы до сих пор почитают духов.

- Люди веками верили, что существует три мира. Верхний, где живет бог Нум. Это абсолют. Поэтому, кстати, даже когда мы ставим спектакли, где фигурирует Нум, его лицо всегда скрыто капюшоном. Средний мир - это наша действительность, а под семью слоями вечной мерзлоты скрыт мир злого бога Нга, - рассказывает Евгения Канюкова.

Ненцы говорят "Ночь - это царство Нга". Поэтому детей здесь не было принято отпускать из чума после 10 вечера. А в полярную ночь, когда из-за горизонта виднеется лишь краешек солнца, из чумов вообще стараются лишний раз не выходить.

Быт оленеводов всегда отличался простотой.

- Например, у местных жителей никогда не было отдельной праздничной одежды, - говорит Юрий Чупров. - Праздничной считалась та, что поновее и почище.

Расшитые малицы и витеиватые украшения появились только в советский период, когда на государственном уровне стали поддерживаться малые народы, и появились первые фольклорные коллективы.

И хотя технический прогресс наступает семимильными шагами, а в ненецкой культуре появились новоделы, здесь смогли сохранить самое главное. Люди в этих местах живут в полной гармонии с собой и окружающим миром. Здесь не принято куда-то спешить, нервничать по пустякам. Когда солнце не заходит по три месяца, а день путается с ночью, все вокруг кажется не таким уж и важным. Именно благодаря своему удивтельному спокойствию люди и выживают веками в этих суровых краях.

Справка "РГ"

Автоэкспедиция "От Балтики до Арктики" организована "Российской газетой" и информационным агентством БНК. С 19 февраля путешественники посетили Тихвин, Вологду, Тотьму, Великий Устюг, Котлас, Сольвычегодск, Сыктывкар, Сосногорск, Ухту, Усинск и Нарьян-Мар. Финальной точкой экспедиции станет городище Пустозерск.