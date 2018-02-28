В Нарьян-Маре экспедицию «От Балтики до Арктики» встретили белые медведи

Автоэкспедиция «От Балтики до Арктики» добралась до Нарьян-Мара, последнего города на своем маршруте. Здесь путешественников встретили национальными песнями и танцами. А вечером участники пробега смогли познакомиться с белыми медведями.

Как оказалось, жители Нарьян-Мара внимательно следили за путевыми заметками экспедиции и ждали, когда же автоколонна доберется и до их города. Губернатор Ненецкого автономного округа Александр Цыбульский, пришедший к Дворцу культуры "Арктика" на встречу с путешественниками, признался, что также с интересом следил за ходом пробега.

Александра Цыбульского торжественно посвятили в почетные участники экспедиции - на память о встрече ему вручили шапку и шарф с коми оберегами. А в ответ губернатор вручил участникам шапки местного производства с надписью «Тундра».

Губернатор расспросил путешественников о маршруте, о сложностях в пути. Конечно же, в беседе всплыла тема зимника до Усинска. Это единственная дорога, которая связывает Ненецкий автономный округ с Большой Землей. Накануне для того, чтобы преодолеть отрезок в 400 километров, автоколонне потребовалось больше семи часов.

- Дорога обязательно будет, - заверил участников экспедиции Александр Цыбульский. - По плану строительство дороги должно завершиться в 2021 году. В последние годы работы активизировались, уже закончены три из четырех участков.

Дорога из Нарьян-Мара до Усинска, пожалуй, самая многострадальная в стране. Ее начали строить более 30 лет назад. Причем, полотно поначалу укладывали от Нарьян-Мара. То есть, все материалы приходилось завозить с Большой Земли, что сильно задерживало работы и делало их чрезвычайно дорогими.

Тем не менее, Нарьян-Мар не оторван от мира. Здесь есть все блага цивилизации, а в местный Дворец культуры "Арктика" регулярно приезжают артисты первой величины.

Сам Нарьян-Мар - город компактный. Пешком его можно пройти минут за 20. Застройка в основном современная. По окраинам еще остались несколько бараков, в них жили первостроители. Высоток здесь нет - в условиях Крайнего Севера небоскребы строить нельзя. Также Нарьян-Мар отличается высоким уровнем благоустройства. В городе - дороги без ям, в скверах установлены памятники.

В Ненецком автономном округе активно поддерживают традиционные виды спорта. Так, ежегодно в марте в Нарьян-Маре проводится фестиваль гонок на снегоходах и оленьих упряжках "Буран-дей". А каждое лето в тундре проходит праздник метания тынзяна на хорей, когда оленеводы должны закидывать арканы на хорей, символизирующий оленьи рога.

Так получилось, что приезд экспедиции в Нарьян-Мар совпал с Международным днем полярного медведя. Для Ненецкого автономного округа - это особый праздник.

- У нас в Ненецком автономном округе белые медведи водятся на островах Вайгач и Колгуев. Их сохранение - одна из наших главных задач, - говорит координатор проектов по сохранению морского биоразнообразия Всемирного фонда дикой природы Сергей Уваров.

Кроме того, с 2014 года в Ненецком автономном округе началось большое исследование популяции полярных медведей.

Пока ученые занимаются изысканиями, местные жители их рисуют. 27 февраля во Дворце культуры "Арктика" открылась выставка "Где-то на белом свете мишка полярный есть". Свои работы представили 29 художников-любителей.Выставка разместилась в холле, посетителей встречали доброжелательные белые медведи, которые фотографировались со всеми желающими. а для пущей выразительности по ДК курсировали белые медведи и фотографировались с посетителями

На картинах только белые медведи. Они самые разные: в снегу, на льдине, с цветком, с рыбой. Техника тоже самая разная. Одни авторы верны традициям реализма, другие нарисовали сказочных и мультяшных персонажей.

- У нас здесь жизнь кипит, - говорит Ольга Климова. На открытие выставки она пришла с ребятами из нарьян-марской окружной скаутской ассоциации. - Мы все время ходим то на выставки, то на концерты, то на спортивные соревнования или флешмобы.

Приезд автоэкспедиции стал событием для Нарьян-Мара. Скаутов интересовали самые ранние подробности уавтопробега. Ребята признавались, что бывали в Петербурге, но такие города как Тихвин или Тотьма им неизвестны.

- Рассказать о малых городах - одна из целей нашей экспедиции, - говорит директор Северо-Западного филиала Анжелика Гурская. - Мы показали, что у каждого уголка страны есть своя самобытной история.



Справка "РГ"

Автоэкспедиция "От Балтики до Арктики" организована "Российской газетой" и информационным агентством БНК. 19 февраля экспедиция стартовала из Петербурга и за восемь дней прошла через Тихвин, Вологду, Тотьму, Великий Устюг, Котлас, Сольвычегодск, Сыктывкар, Сосногорск, Ухту, Усинск и Нарьян-Мар. Последний этапом путешествия станет поездка в городище Пустозерск.