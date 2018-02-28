В Петербурге предложили парковаться как в Швеции

В Северной столице предложили уточнить правила парковки ради удобства уборки города. С такой инициативой выступил вице-губернатор Северной столицы Николай Бондаренко, выступая перед депутатами городского парламента.

Чиновник призвал разработать закон, регулирующий правила парковки, и в качестве примера привел Швецию, где с ноября по май водители чередуют стороны улиц по неделям: одну неделю паркуются только на четной, следующую - только на нечетной. Бондаренко полагает, что такой принцип упростит уборку снега.

Пусть это будут непопулярные меры, но действенные. Потому что сколько бы людей и техники мы ни вывели на улицы, почистить мы их не сможем, если будем заниматься перестановкой машин, - приводит слова чиновника "Интерфакс". - То, что у нас сейчас происходит, никуда не годится. Вместо того чтобы улицу убрать за вечер, мы тратим на это по два-три дня.