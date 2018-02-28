На Дону полиция задержала автоворов после погони со стрельбой

В Ростове-на-Дону инспекторы ДПС, патрулируя городские улицы, заметили, как компания молодых людей пытается вскрыть припаркованный автомобиль. Чтобы задержать хулиганов, полицейским пришлось пуститься в погоню.

По информации пресс-службы главного управления МВД РФ по Ростовской области, как только сотрудники полиции заметили возле одной из машин подозрительную компанию, они тут же направились к ним. Но увидев людей в форме, те прыгнули в припаркованный рядом автомобиль и уехали. Сотрудникам ДПС пришлось пуститься за нарушителями в погоню.

Неоднократно они требовали от преследуемых остановиться, но те продолжали мчаться вперед на выезд из города. После этого полицейским пришлось применить табельное оружие, стреляя по колесам машины нарушителей. В итоге пять подозреваемых были задержаны. В их автомобиле полицейские нашли аккумуляторы и другие автозапчасти.

В отношении задержанных сейчас проводится проверка.