В Екатеринбурге установили алтарь биткоину

Необычный арт-объект появился в центре Екатеринбурга, напротив памятника Пушкину - жертвенный алтарь, посвященный криптовалюте.

Впрочем, редкий прохожий поймет, что это простенькое творение - ответ на появление нового денежного божка - биткоина, сотрясающего весь мир.

Изображение биткоина в рамочке, украшенной разноцветными стекляшками, автор уличный художник под ником OVS9N укрепил на стене обветшалого здания памятника архитектуры. На полке внизу рамки разбросаны различные мелочи: фигурка медведя, гильзы, подсвечник, спичечный коробок, ракушки. Вокруг графические символы доллара и биткоина. Все это уже припорошено снегом, увешано сосульками. Поклонников рядом с жертвенником корреспондент "РГ" пока не встретил.

Другое дело - интернет, где появление фотографии жертвенника вызвало оживленное обсуждение о судьбе криптовалюты, ее месте на просторах нашей страны и в кошельках россиян.Одни настаивают: мир сошел с ума и хватит заниматься глупостями. Другие утверждают: это нормальный бизнес, надо просто знать правила игры. Сам автор однозначно пояснил, что новым денежным божком биткоин не считает, как и преклонение перед любыми деньгами.

- Я не считаю этот культ нормальным. Но на меня подписываются люди, которые банчат криптой. Или у них стратегия развития такая: лайкнуть каждый значок битка. Вообще здесь есть старые боги, есть новый бог, но Бога здесь нет, - по философски, но на уличном сленге , попытался объяснить идею автор жертвенника на своей странице в Instagram.

Отметим, что это не первая попытка уральцев по-своему переосмыслить культ биткоина и приземлить его на уральских просторах. Не так давно в Нижнем Тагиле объявили о запуске собственной криптовалюты. Создатели предсказуемо назвали ее тагилкоином. Создатель уральской электронной монеты своего имени не оглашает, выступая на официальном сайте своего детища под ником Сатоши Тагилкойно.

- Мы не хотим, чтобы уральские предприятия и пользователи зависели от иностранного интеллекта, банков и долларовой экономики. Однажды Урал уже шел во главе технологического перевооружения России - настало время вернуть первенство региону, - пояснил он корреспондентам.

Пока тагилкоин не торгуется ни на одной электронной бирже. О стоимости монеты пользователи договариваются друг с другом на форумах. Дается им это сложно: одни предлагают приравнять 1 тагилкоин к 1 копейке, другие - к курсу доллара или евро. За новую уральскую монету люди уже готовы продавать некоторые товары вроде старого велосипеда.