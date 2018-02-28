РФ предложила в СБ ООН поддержать резолюцию о прекращении огня в САР

Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил о распространении в СБ ООН российского проекта заявления в поддержку выполнения резолюции по режиму прекращения огня и гуманитарной паузе в Сирии.

"Мы распространили проект заявления председателя по выполнению резолюции, поставили его на умолчание сегодня до 13 часов, призываем Совет его принять", - цитирует РИА Новости российского постпреда.

Напомним, что по поручению президента РФ Владимира Путина 27 февраля с 9.00 утра до 14.00 в Восточной Гуте введена ежедневная гуманитарная пауза. Тем не менее, боевики регулярно нарушают режим перемирия и мешают выходу мирного населения из обстреливаемых районов.