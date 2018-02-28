Россельхознадзор ввел новые ограничения для двух белорусских предприятий

В молоке двух предприятий из Республики Беларусь Россельхознадзор обнаружил вредные компоненты. В частности, остатки антигельминтиков (препараты против глистов - прим. ред.) обнаружены в молочной сыворотке ОАО "Молоко", в результате чего поставки в Россию продукции этого завода приостановлены со 2 марта.

А мясо птицы СПК "Агрокомбинат "Снов" содержит остатки антибиотиков тетрациклиновой группы, в результате чего в отношении продукции этой компании введен усиленный лабораторный контроль.

При этом российское ведомство в официальном сообщении на своем сайте информирует, что антигельминтики в молочной сыворотке выявлены 28 февраля "повторно".