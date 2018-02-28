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28.02.2018 15:27
Рубрика: Экономика

Сбербанк сократил количество сотрудников на 8,8 тысячи человек

Текст: Сергей Куликов

Численность сотрудников "Группы Сбербанк", которая включает в себя "Сбербанк России" и его дочерние отделения, сократилась по итогам прошлого года на 2,8 процента. Об этом сообщила пресс-служба банка в опубликованных сегодня результатах, подготовленных по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО).

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Таким образом, фактическая численность Группы сократилась на 8,8 тысячи человек - до 310,277 тысячи сотрудников.

Напомним, что об оптимизации персонала глава Сбербанка Герман Греф заявлял еще в прошлом году, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе. По его словам, общая численность сотрудников, благодаря активному переводу услуг банка в цифровую сферу, к 2025 году может сократиться в два раза.

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