Сенаторы одобрили закон о повышении МРОТ с 1 мая

С 1 мая минимальный размер оплаты труда (МРОТ) вырастет с нынешних 9489 рублей до 11 163 рублей. Совет Федерации одобрил на заседании в среду предложенный президентом закон. Решение было единодушным - "за" проголосовали все 156 парламентариев, присутствовавших в зале.

Закон рассмотрен парламентом в сжатые сроки: с даты внесения в Госдуму до момента одобрения Советом Федерации прошло чуть более месяца. С 1 мая 2018 года МРОТ вырастет до размера прожиточного минимума трудоспособного населения. Новые нормы затронут порядка 3 миллионов человек, из них более половины заняты в государственных и муниципальных учреждениях.

Суммарные расходы на повышение заработной платы работников бюджетной сферы в 2018 году составят 39,3 миллиарда рублей, в том числе работников федеральных государственных учреждений - 7,5 миллиарда рублей, а работников государственных учреждений субъектов Федерации и муниципальных учреждений - 31,8 миллиарда рублей, отмечается в сопроводительных документах. Потребность в дополнительных финансовых средствах на повышение заработной платы при увеличении МРОТ работников организаций реального сектора экономики в 2018 году составит 22,7 млрд рублей.

По словам министра труда и соцзащиты Максима Топилина, на реализацию новых норм регионы получат 20 миллиардов рублей дополнительной финансовой помощи.

"Это важнейший закон, важнейшая инициатива президента. Я думаю, что наши граждане также этот закон оценят", - отметила глава Совфеда Валентина Матвиенко и напомнила, что на голосовании работа над законом не заканчивается. "До 1 мая надо сделать все возможное, чтобы не было ни одного сбоя, ни одной шероховатости в регионах по применению этого закона", - сказала она сенаторам. "Надо заранее министерству финансов расписать дополнительные средства для регионов, потому что в апреле должны быть внесены изменения в региональные бюджеты. Без понимания, сколько какому региону выделяется, эту работу сделать невозможно", - подчеркнула она.

Новые нормы затронут порядка 3 миллионов человек

Сенаторы уже запросили в своих регионах информацию о потребностях в дополнительных средствах в связи с повышением МРОТ. "По нашим экспертным оценкам, нехватка средств будет больше, нежели предусматривает минфин", - сообщила Матвиенко. Она попросила коллег по палате отследить, чтобы субъекты Федерации "сделали корректные запросные позиции по объему финансовой помощи". "Мы должны в марте понимать, сколько средств необходимо", - подчеркнула Валентина Матвиенко.

В среду сенаторы вновь рассмотрели еще один резонансный закон - об охоте, вводящий ограничения на контактную притравку при обучении охотничьих собак. В декабре прошлого года Совфед отклонил этот документ из-за требования о полном запрете контакта между собакой и добычей на притравочных станциях. В прежней редакции закон предписывал использовать ограждения во избежание жестокого обращения с дикими животными. Члены Совфеда увидели в этой норме угрозу традициям и самому существованию национальной охоты.

После отклонения закона была сформирована согласительная комиссия из депутатов и сенаторов, которая выработала приемлемый для обеих палат текст.

Как рассказал сенатор Владимир Лебедев, в согласованной редакции закона ограждения должны использоваться, "если свобода движений диких животных, площадь их самостоятельного передвижения либо их защитные функции ограничены". Лебедев считает, что это требование не нанесет вреда племенной работе с охотничьими собаками - первое знакомство с добычей может состояться и через решетку.