На Олимпиаде-2018 выступили 97 спортсменок Союзного государства. "СОЮЗ" составил свой рейтинг "самых-самых"

На прошедших в Пхенчхане XXIII зимних Олимпийских играх выступили 97 спортсменок Союзного государства - 80 российских и 17 белорусских. Они выиграли три "золота", два "серебра" и три "бронзы". Плюс еще одно "серебро" добыто в смешанной дисциплине - фигуристки России в компании с мужчинами заняли второе место в командном турнире.

Вот все эти спортсменки. "Золото" - мастер акробатического фристайла Анна Гуськова, участницы биатлонной эстафеты Дарья Домрачева, Надежда Скардино, Ирина Кривко, Динара Алимбекова (все - Беларусь), фигуристка Алина Загитова (Россия). "Серебро" у той же Домрачевой в масс-старте и у россиянок Евгении Медведевой (две медали), Евгении Тарасовой, Натальи Забияко, Екатерины Бобровой, опять же Загитовой, выступивших в командных соревнованиях по фигурному катанию. "Бронзу" увезли домой пять россиянок: конькобежка Наталья Воронина (5000 м), призеры лыжной эстафеты 4х6 км Юлия Белорукова, Наталья Непряева, Анна Нечаевская и Анастасия Седова. При этом у Белоруковой еще одна награда такого же достоинства за попадание на пьедестал в личном спринте.

"СОЮЗ" составил рейтинг "самых-самых" спортсменок России и Беларуси по итогам этой Олимпиады в различных номинациях.

Самая титулованная. Начинавшая заниматься биатлоном в Сибири Дарья Домрачева была одним из главных героев предыдущих Игр в Сочи-2014, где она выиграла три "золота" в личных видах. По ходу следующего олимпийского четырехлетия Дарья вышла замуж за легендарного норвежского биатлониста Уле Эйнара Бьорндалена, родила дочь Ксению и довольно быстро вернулась в большой спорт после декретного отпуска. В Корее у Дарьи поначалу дела складывались не лучшим образом, ведь спринт, пурсит и индивидуальная гонка не принесли ей наград. Но Домрачева затем все-таки взяла свое: вырвала "серебро" в масс-старте и блистательно провела решающий, заключительный этап эстафеты. Победа белорусской команды стала одним из ярчайших событий Пхенчхана-2018. Теперь у Дарьи шесть олимпийских наград, завоеванных на трех Играх подряд, начиная с Ванкувера-2010 - четыре "золота", по "серебру" и "бронзе".

Самая юная. Алине Загитовой, победительнице фантастической по уровню мастерства и эмоциональному накалу дуэли с Евгенией Медведевой в женском одиночном фигурном катании, пока еще только 15 лет.

Общительная, вежливая, задорная - вот основные штрихи ярчайшего портрета Медведевой. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

И она была самой юной участницей Игр в командах стран Союзного государства. Алина Загитова только первый сезон выступает на взрослом уровне и уже взяла два важнейших титула - сначала победила на московском чемпионате Европы, а 23 февраля получила олимпийское "золото". Интересно, что родители назвали ее в честь примы художественной гимнастики Алины Кабаевой, а сама героиня Пхенчхана несколько раз бросала фигурное катание и снова возвращалась на лед. Если Медведева от переизбытка эмоций после проката произвольной программы разрыдалась, то серьезная и основательная не по годам Загитова все держала в себе. "Перед выходом на лед от волнения руки дрожали, но тело-то прекрасно помнило все движения", - призналась юная чемпионка.

Спортсменки Беларуси и России общими усилиями выиграли три "золота", два "серебра" и три "бронзы"

Самая обаятельная. В этой номинации безоговорочную победу отдаем Жене Медведевой. За те несколько сезонов, которые она провела в фигурном катании на топ-уровне, 18-летняя спортсменка заставила влюбиться в себя всех - болельщиков, журналистов и даже беспристрастных специалистов. Общительная, вежливая, всегда в хорошем настроении, задорная - вот основные штрихи ярчайшего портрета Медведевой. Во время турнира одиночниц в Пхенчхане оставалось только сокрушаться, что в фигурном катании не бывает ничьих. А свой проигрыш Загитовой Женя приняла очень достойно: поплакала прямо на льду, а через полчаса снова была привычно лучезарной.

Самая эмоциональная. Только в этой номинации выделяем не действующего спортсмена, а руководителя Федерации лыжных гонок России (ФЛГР), трехкратную олимпийскую чемпионку Елену Вяльбе. Ее сборная недосчиталась многих лидеров, которым беспричинно отказали в приглашении на Игры, а команда вопреки всему выступила на "ура", выиграв восемь наград. После финиша серебряной мужской эстафетной четверки она от счастья разрыдалась в прямом эфире и сквозь слезы сказала, как она благодарна своим спортсменам и их тренерам за ту радость, которую они подарили болельщикам в Пхенчхане.

Самая прыгучая. Минчанка Анна Гуськова с блеском поддержала реноме белорусской школы лыжного акробатического фристайла. Проделав головокружительные воздушные кульбиты после прыжков со снежных трамплинов, она в споре за "золото" обошла двух китаянок и свою соотечественницу чемпионку Сочи Аллу Цупер. Акробатика - крайне травмоопасный вид фристайла, здесь успехов добиваются только самые бесстрашные девушки. И у Гуськовой в карьере были две тяжелые травмы колена, но это ее не могло остановить.

Самая удачливая. До Пхенчхана 22-летнюю Динару Алимбекову знали только самые въедливые любители биатлона, а теперь она олимпийская чемпионка. У Динары не было ни одного подиума на соревнованиях Кубка мира, в личных гонках этого сезона девушка выше 33-й позиции не поднималась. Зато заслужила место в боевом составе эстафетной четверки. На своем третьем этапе она держала хороший ход, достойно стреляла и отправила на дистанцию Домрачеву, которая и довела дело до победы.