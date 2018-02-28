Срок введения "закона Яровой" в части хранения трафика отложат до октября

Реализация в законодательство части поправок, которые содержатся в рамках антитеррористического "пакета Яровой", может быть отложена до 1 октября. Об этом сообщил глава Минкомсвязи Николай Никифоров.

"Нужно дождаться выхода постановления правительства, но сейчас рассматривается вариант, что в части голосовых услуг правоприменение закона начнется с 1 июля, а в части хранения данных - с 1 октября", - цитирует ТАСС слова министра.

При этом, как уточнил Никифоров, каких-либо острых разногласий по постановлению нет.

Пакет антитеррористических поправок в законы, предложенный депутатом Ириной Яровой и сенатором Виктором Озеровым обязывает операторов связи и интернет-компании с июля 2018 года хранить всю передаваемую информацию. В течение трех лет - данные о фактах приема, передачи, доставки и обработки голосовой информации и текстовых сообщений, изображений, звуков и видео. А изображения, звуки и видеоинформацию - до шести месяцев. Всю эту информацию компании также обязаны предоставлять по запросу спецслужб.