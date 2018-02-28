Суд в США отклонил иск противников стены на границе с Мексикой

Суд в США отклонил иск властей штата Калифорния с требованием запретить возведение стены на границе с Мексикой. Об этом сообщает ТАСС.

Калифорнийские власти утверждали в суде Сан-Диего, что возведение заградительного сооружения нарушает нормы штата в области экологии, ставит под угрозу экосистему региона и некоторые редкие виды животных. По словам истцов, администрация президента Дональда Трампа перед одобрением строительства должна была посоветоваться с руководством штата и провести необходимые проверки на соответствие экологическим нормативам.

В свою очередь федеральные власти настаивали на том, что у них есть полное право возвести участок стены близ Сан-Диего, так как существующее заграждение более "не является оптимальным для проведения операций по пограничному патрулированию". В таких случаях администрация США может действовать на федеральном уровне, не советуясь с руководством штатов.

В итоге судья Гонсало Курьель отклонил иск. Он заявил, что федеральные власти не превысили своих полномочий. Курьель уточнил, что в этом конкретном деле он не рассматривал вопрос, является ли возведение стены "политически мудрым или целесообразным" решением.