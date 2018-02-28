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Рубрика: Спорт

Лига меняет формат

УЕФА объявил о реформах в еврокубках со следующего сезона
Текст: Артур Нанян
Российская газета - Федеральный выпуск №7507 (44)
Со следующего сезона в групповой этап Лиги чемпионов автоматически получат путевки 26 команд, а не 22, как сейчас. Еще шесть участников определятся в ходе квалификации. Об этих и других изменениях в форматах еврокубков объявлено на официальном сайте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
В этом сезоне "Ливерпуль" вышел в групповой этап ЛЧ, преодолев квалификацию. По новым правилам, "красные" сразу бы попали  в основную сетку турнира. Фото: REUTERS В этом сезоне "Ливерпуль" вышел в групповой этап ЛЧ, преодолев квалификацию. По новым правилам, "красные" сразу бы попали  в основную сетку турнира. Фото: REUTERS
В этом сезоне "Ливерпуль" вышел в групповой этап ЛЧ, преодолев квалификацию. По новым правилам, "красные" сразу бы попали  в основную сетку турнира. Фото: REUTERS

Напрямую в основную сетку Лиги чемпионов попадут: действующие победители Лиги чемпионов и Лиги Европы, четыре сильнейшие команды из четырех ассоциаций с наивысшим рейтингом (Испания, Англия, Италия, Германия), по две - от ассоциаций, занимающих 5-6-е позиции в этом списке (Франция и Россия), а также чемпионы лиг с 7-го по 10-е место (Португалия, Украина, Бельгия, Турция).

Выходит, уже в следующем сезоне Россия может быть представлена в Лиге чемпионов сразу тремя командами. Если бы отечественная Премьер-лига завершилась сейчас, то прямые путевки в основную сетку турнира получили бы "Локомотив" и "Зенит". А столичному "Спартаку" для выхода в групповой этап пришлось бы пройти два отборочных раунда.

Важная деталь: если действующий победитель Лиги чемпионов получит право сыграть в группе на основе результатов в национальном первенстве, то освободившееся место займет чемпион ассоциации, занимающей в рейтинге 11-е место. В данном случае речь идет о Чехии.

Теперь что касается Лиги Европы. Напрямую в групповой этап турнира попадут 17 команд. Еще десять получат путевки в основную сетку после вылета из раунда плей-офф и третьего отборочного этапа Лиги чемпионов. Оставшееся 21 место будет разыграно в квалификации, разделенной на два пути (Путь чемпионов и Путь представителей лиг).

Фото: @Sportbuzzer/Twitter.com
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Если действующий победитель Лиги Европы попадет в групповой этап турнира по итогам национального чемпионата, то его место займет обладатель третьей строчки в чемпионате, занимающем пятую строчку в рейтинге (Франция).

С нового сезона будет другая система подсчета клубных коэффициентов: команды будут оценивать только по собственным результатам. То есть коэффициент ассоциации больше не будет влиять на коэффициент клуба. При его расчете будут учитываться исторические успехи команды в данном турнире. Клубы, побеждавшие в еврокубковых турнирах, получат дополнительные очки.

Как в Лиге Европы, так и в Лиге чемпионов одна ассоциация может быть представлена на групповом этапе максимум пятью клубами. В основной сетке турниров и плей-офф единственным изменением станет перенос матчей по времени - они будут проходить в 20.55 и 23.00 по московскому времени.

Рассказывая об изменениях, и.о. генерального секретаря УЕФА Теодор Теодоридис заметил: "Эволюция клубных турниров - результат обширных консультаций с участием всех сторон. Поправки не коснутся права ассоциаций делегировать клубы в элитные соревнования".

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