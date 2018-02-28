Украинский спортсмен объяснил объятия с российским атлетом Ильей Буровым на пьедестале на Олимпийских играх в южнокорейском Пхенчхане.

Ранее поступок украинца Александр Абраменко вызвал неоднозначную реакцию пользователей соцсетей. По словам олимпийского чемпиона, он обнял россиянина и завернул его во флаг Украины в порыве сильных душевных эмоций. Спортсмен отметил, что в его действиях не было политики.

"Мы, спортсмены, между собой никогда не говорим о политике, только о спорте, - приводит РИА Новости слова Абраменко. - Своих коллег из разных стран, в том числе и из России, я знаю много лет, мы дружим, никогда друг друга не обижаем. Илью я обернул нашим флагом в порыве сильных душевных эмоций, поздравил его с бронзовой наградой. Никаких политических моментов здесь искать не следует".

Абраменко выиграл золотую медаль в лыжной акробатике. Буров получил "бронзу", а "серебро" досталось китайцу Цзя Цзунъяну.